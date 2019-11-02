Московское "Динамо" сыграло вничью с грозненским "Ахматом" в матче 15-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:1. В составе гостей отличился Андрес Понсе. У столичного клуба мяч забил Иван Ордец.

«Динамо» в меньшинстве вырвало ничью в матче с «Ахматом»

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