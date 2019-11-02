РПЛ

Газета.RuГазета.Ru«Динамо» в меньшинстве вырвало ничью в матче с «Ахматом»

Динамо — Ахмат
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
6′
Вилкер Анхель
9′
Андрес Понсе
21′
Бернард Бериша
Евгений Харин
Иван Ордец
29′
31′
Магомед Мусалов
Григорий Морозов
43′
43′
Андрес Понсе
Роман Нойштедтер
Артур Юсупов
53′
Кирилл Панченко
Максимилиан Филипп
53′
56′
Денис Глушаков
Шарль Каборе
57′
Шарль Каборе
60′
63′
Денис Глушаков
Олег Иванов
Заурбек Плиев
Клинтон Н`Жи
67′
87′
Евгений Харин
Магомед Митришев
Сильвестр Игбоун
90′
90′
Андрей Семенов
Иван Ордец
90′+3′
Московское "Динамо" сыграло вничью с грозненским "Ахматом" в матче 15-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:1. В составе гостей отличился Андрес Понсе. У столичного клуба мяч забил Иван Ордец.
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