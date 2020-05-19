Коронавирус

Газета.RuГазета.Ru«Динамо» в полном составе еще раз пройдет тестирование на коронавирус

Московское "Динамо" в полном составе еще раз пройдет тестирование на наличие в организме коронавирусной инфекции, сообщает "СЭ". По информации источника, мероприятие состоится 20 мая.
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с чего всё началось

Стало известно состояние здоровья футболистов «Динамо», зараженных коронавирусом. Также болеет один из медиков

По данным «СЭ», трое футболистов «Динамо», у которых обнаружен коронавирус, не испытывают серьезных проблем, болезнь протекает бессимптомно.
Спорт-Экспрессвчера в 17:15

Подробнее о событии

В «Динамо» еще раз сдадут тесты на коронавирус. В клубе выявили 5 инфицированных

Sports.ru07:55

Защитник московского «Динамо» Евгеньев заразился коронавирусом

Metaratings09:07

«Динамо» в полном составе пройдёт ещё один тест на коронавирус

Евро-футбол.ру07:52

Динамовцы пройдут повторное тестирование на коронавирус. Первое принесло пять положительных проб

Спорт-Экспресс07:22

Вирус вмешался

Российская газета12:45

В «Динамо» три положительных теста на COVID-19, старт Серии А снова отложен. Главные карантинные новости футбола

Sport24.ru03:00

СМИ сообщили имена заболевших коронавирусом игроков «Динамо»

Soccer.ruвчера в 18:51
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Автоматически обработан 7191 источник, обновлено в 13:06, Ашберн
Общество

Собянин рассказал, когда в Москве разрешат занятия спортом и прогулки

Занятия спортом на улице и прогулки будут разрешены в Москве, когда в сутки будут выявлять не тысячи, а десятки или сотни случаев заражения коронавирусом.
ТАСС 11:41
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Здоровье

В Волгоградской области создается современный инфекционный кластер

ГТРК Волгоград-ТРВ 06:14
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Энергетика

Чубайс сравнил ситуацию на нефтяном рынке с «дохлой лошадью»

Москва, 19 мая 2020, 09:30 — REGNUM Гендиректор компании Роснано Анатолий Чубайс призвал снижать зависимость России от цен на нефть, вспомнив поговорку: если лошадь сдохла, с нее надо слезать.
REGNUM 02:30
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Политика

СБУ проверит интервью Гордона со Стрелковым

Ранее сам Гордон заявил, что проводил интервью со Стрелковым и бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской по заданию украинских спецслужб, а «флешки с материалами» находятся в Гааге.
Lenta.ru 06:00
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Экономика

Подготовлен план восстановления экономики России

Правительство подготовило план восстановления экономики России, сообщает «Интефакс» со ссылкой на ознакомившиеся с документом источники.
Lenta.ru 08:54
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Шоу-бизнес

Игорь Николаев показал, как плавает с дочерью в бассейне

Артист показал, как весело плавает с дочерью в бассейне.
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Происшествия

Медведь прокусил бедро жителю Ярославля

Таксист отвез пострадавшего в больницу. Другие жители Ярославля также говорят, что видели медведя, который бегал по трамвайным путям.
BFM.ru вчера в 11:49
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Общество

Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановился

Ситуация с коронавирусом в России остается непростой, но рост заболеваемости удалось остановить, динамика позитивная, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости вчера в 06:01
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Фигурное катание

Фигуристка Загитова показала, что ей подарили на день рождения

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова пожелала Загитовой счастливой жизни в день её рождения.
RT на русском вчера в 11:45
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Происшествия

СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций

Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
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Кино

Сериал «Разбитое зеркало» стартует 18 мая на канале Россия 1

Сможет ли Дарья преодолеть все преграды и найти свое женское счастье узнаем 18 мая (по будням) в 21.20 на канале Россия 1.
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Музыка

Новый клип Little Big попал в пятерку самых популярных видео в мире

Менее чем за полторы недели музыкальный ролик о мошенниках, которые грабят казино с помощью гипнотического танца, набрал свыше 35 млн. просмотров на YouTube и попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире.
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Общество

На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок

В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала.
Российская газета 10:50
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Общество

В Петербурге запретили прощание с любыми умершими

В Петербурге с 12 мая действует запрет на прощальные церемонии с умершими вне зависимости от причины смерти.
BFM.ru 07:37
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Политика

Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР «оккупантами»

Немецкий телеканал MDR выпустил сюжет об отношениях СССР и ГДР, в котором говорилось, что советский контингент был оккупационным.
Газета.Ru 07:45
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Общество

Лежачую москвичку вновь оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая уже год лежит неподвижно дома, вновь сообщила о том, что получила постановление о штрафе за нарушение режима самоизоляции.
Вести.Ru 05:29
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Политика

Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ 07:52
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Армия и оружие

В США вспомнили советскую супергаубицу

В первые годы холодной войны Советский Союз разработал супергаубицу — самоходную минометную установку 2Б1 «Ока».
Lenta.ru 11:56
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Политика

На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена

На Украине внефракционный депутат Верховной рады Андрей Дергач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров - по его словам, это записи бесед экс-президента Петра Порошенко и бывших вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепа Джона Керри.
Газета.Ru 12:41
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Политика

МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил

Коммерсантъ 03:38
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Музыка

Участники «Евровидения-2020» дистанционно исполнили совместную песню

Известия 16 мая в 22:59
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Общество

В горах Югры туристы нашли гигантскую копию пирамиды Хеопса

Туристы обнаружили в Ханты-Мансийском автономном округе пирамиду, которая примерно в четыре раза превышает египетскую пирамиду Хеопса, сообщил РИА Новости руководитель клуба экспедиций, организующего туры по Приполярному Уралу, Евгений Свитов.
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Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Пугачевой

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Климатический кризис усилил ураганы на Земле

Изменения глобального климата Земли повлияли на усиление ураганов, каждый год их становится все больше, как заявляют американские ученые.
Экономика сегодня 11:26
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Экономика

Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет

Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
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Космос

Уфологи: Камера МКС сняла масштабную эвакуацию НЛО с Земли

Установленная на борту МКС камера запечатлела многочисленные светящиеся объекты, в которых уфологи увидели НЛО.
Актуальные Новости 12:09
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Политика

Лавров и Маас провели телефонные переговоры

Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас во вторник в ходе телефонного разговора согласились в необходимости координировать глобальные усилия по борьбе с пандемией коронавируса.
ТАСС 12:52
Экономика

Россия сокращает вложения в госдолг США

Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:56
Экономика

Россиянам дали советы по избавлению от долгов

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Lenta.ru 17 мая в 22:45
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В радиологическом медцентре в Обнинске произошел взрыв

В Обнинске на предприятии по производству лекарств произошел взрыв и последующее возгорание, в результате которого пострадал один человек.
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Как работают Яндекс.Новости?
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