По данным «СЭ», трое футболистов «Динамо», у которых обнаружен коронавирус, не испытывают серьезных проблем, болезнь протекает бессимптомно.

с чего всё началось

Московское "Динамо" в полном составе еще раз пройдет тестирование на наличие в организме коронавирусной инфекции, сообщает "СЭ". По информации источника, мероприятие состоится 20 мая.

«Динамо» в полном составе еще раз пройдет тестирование на коронавирус

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