Коронавирус
Газета.Ru«Динамо» в полном составе еще раз пройдет тестирование на коронавирус
Московское "Динамо" в полном составе еще раз пройдет тестирование на наличие в организме коронавирусной инфекции, сообщает "СЭ". По информации источника, мероприятие состоится 20 мая.
Читать в источнике
Оценить16
с чего всё началось
Стало известно состояние здоровья футболистов «Динамо», зараженных коронавирусом. Также болеет один из медиков
По данным «СЭ», трое футболистов «Динамо», у которых обнаружен коронавирус, не испытывают серьезных проблем, болезнь протекает бессимптомно.Спорт-Экспрессвчера в 17:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7191 источник, обновлено в 13:06, Ашберн
Общество
Собянин рассказал, когда в Москве разрешат занятия спортом и прогулки
Занятия спортом на улице и прогулки будут разрешены в Москве, когда в сутки будут выявлять не тысячи, а десятки или сотни случаев заражения коронавирусом.
ТАСС 11:41
Здоровье
В Волгоградской области создается современный инфекционный кластер
ГТРК Волгоград-ТРВ 06:14
Энергетика
Чубайс сравнил ситуацию на нефтяном рынке с «дохлой лошадью»
Москва, 19 мая 2020, 09:30 — REGNUM Гендиректор компании Роснано Анатолий Чубайс призвал снижать зависимость России от цен на нефть, вспомнив поговорку: если лошадь сдохла, с нее надо слезать.
REGNUM 02:30
Политика
СБУ проверит интервью Гордона со Стрелковым
Ранее сам Гордон заявил, что проводил интервью со Стрелковым и бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской по заданию украинских спецслужб, а «флешки с материалами» находятся в Гааге.
Lenta.ru 06:00
Экономика
Подготовлен план восстановления экономики России
Правительство подготовило план восстановления экономики России, сообщает «Интефакс» со ссылкой на ознакомившиеся с документом источники.
Lenta.ru 08:54
Шоу-бизнес
Игорь Николаев показал, как плавает с дочерью в бассейне
Артист показал, как весело плавает с дочерью в бассейне.
Летидор 06:00
Происшествия
Медведь прокусил бедро жителю Ярославля
Таксист отвез пострадавшего в больницу. Другие жители Ярославля также говорят, что видели медведя, который бегал по трамвайным путям.
BFM.ru вчера в 11:49
Общество
Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановился
Ситуация с коронавирусом в России остается непростой, но рост заболеваемости удалось остановить, динамика позитивная, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости вчера в 06:01
Фигурное катание
Фигуристка Загитова показала, что ей подарили на день рождения
Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова пожелала Загитовой счастливой жизни в день её рождения.
RT на русском вчера в 11:45
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
Кино
Сериал «Разбитое зеркало» стартует 18 мая на канале Россия 1
Сможет ли Дарья преодолеть все преграды и найти свое женское счастье узнаем 18 мая (по будням) в 21.20 на канале Россия 1.
Комсомольская правда 17 мая в 23:30
Музыка
Новый клип Little Big попал в пятерку самых популярных видео в мире
Менее чем за полторы недели музыкальный ролик о мошенниках, которые грабят казино с помощью гипнотического танца, набрал свыше 35 млн. просмотров на YouTube и попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире.
Повестка дня 08:34
Общество
На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок
В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала.
Российская газета 10:50
Общество
В Петербурге запретили прощание с любыми умершими
В Петербурге с 12 мая действует запрет на прощальные церемонии с умершими вне зависимости от причины смерти.
BFM.ru 07:37
Политика
Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР «оккупантами»
Немецкий телеканал MDR выпустил сюжет об отношениях СССР и ГДР, в котором говорилось, что советский контингент был оккупационным.
Газета.Ru 07:45
Общество
Лежачую москвичку вновь оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
Профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая уже год лежит неподвижно дома, вновь сообщила о том, что получила постановление о штрафе за нарушение режима самоизоляции.
Вести.Ru 05:29
Политика
Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ 07:52
Армия и оружие
В США вспомнили советскую супергаубицу
В первые годы холодной войны Советский Союз разработал супергаубицу — самоходную минометную установку 2Б1 «Ока».
Lenta.ru 11:56
Политика
На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена
На Украине внефракционный депутат Верховной рады Андрей Дергач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров - по его словам, это записи бесед экс-президента Петра Порошенко и бывших вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепа Джона Керри.
Газета.Ru 12:41
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
Коммерсантъ 03:38
Музыка
Участники «Евровидения-2020» дистанционно исполнили совместную песню
Известия 16 мая в 22:59
Общество
В горах Югры туристы нашли гигантскую копию пирамиды Хеопса
Туристы обнаружили в Ханты-Мансийском автономном округе пирамиду, которая примерно в четыре раза превышает египетскую пирамиду Хеопса, сообщил РИА Новости руководитель клуба экспедиций, организующего туры по Приполярному Уралу, Евгений Свитов.
РИА Новости 11:43
Шоу-бизнес
Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Пугачевой
Муж певицы, юморист и телеведущий Максим Галкин, показал соответствующие кадры на своей официальной странице в Instagram.
NewInform 03:09
Наука
Климатический кризис усилил ураганы на Земле
Изменения глобального климата Земли повлияли на усиление ураганов, каждый год их становится все больше, как заявляют американские ученые.
Экономика сегодня 11:26
Экономика
Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет
Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
REGNUM 12:52
Космос
Уфологи: Камера МКС сняла масштабную эвакуацию НЛО с Земли
Установленная на борту МКС камера запечатлела многочисленные светящиеся объекты, в которых уфологи увидели НЛО.
Актуальные Новости 12:09
Политика
Лавров и Маас провели телефонные переговоры
Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас во вторник в ходе телефонного разговора согласились в необходимости координировать глобальные усилия по борьбе с пандемией коронавируса.
ТАСС 12:52
Экономика
Россия сокращает вложения в госдолг США
Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:56
Экономика
Россиянам дали советы по избавлению от долгов
Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru 17 мая в 22:45
Происшествия
В радиологическом медцентре в Обнинске произошел взрыв
В Обнинске на предприятии по производству лекарств произошел взрыв и последующее возгорание, в результате которого пострадал один человек.
РБК 12:23