Коронавирус
Газета.Ru«Динамо» в полном составе еще раз пройдет тестирование на коронавирус
Московское "Динамо" в полном составе еще раз пройдет тестирование на наличие в организме коронавирусной инфекции, сообщает "СЭ". По информации источника, мероприятие состоится 20 мая.
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с чего всё началось
Стали известны имена трех заболевших коронавирусом футболистов московского «Динамо». Ранее сообщалось о том, что игроки «Динамо» в воскресенье прошли тест на корнавирус, а в понедельник появились результаты тестирования: три игрока сдали положительный тест.Bookmaker-ratings.ruвчера в 18:04
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Общество
Пермский главврач извинился за «кривляние» при беседе с подчиненными
Главный врач пермской станции скорой медицинской помощи Юрий Катаев попросил прощения за "кривляние" во время разговора с подчиненными о COVID-надбавках, видео с его извинениями опубликовано на странице медучреждения в соцсети.
РИА Новости 06:48
Общество
В Москве женщине-инвалиду отменили штраф за нарушение самоизоляции
Штраф, который был выписан инвалиду первой группы профессору РУДН Ирине Карабулатовой за нарушение режима самоизоляции аннулирован, сообщил начальник Главного контрольного управления Москвы, министр правительства столицы Евгений Данчиков.
Коммерсантъ вчера в 16:34
Здоровье
Депутат Тумусов: Высокая смертность от коронавируса среди медиков связана с нехваткой СИЗ на первом этапе пандемии
Высокая смертность от коронавируса среди медиков связана с нехваткой средств индивидуальной защиты на первом этапе пандемии.
Эхо Москвы 07:59
Фигурное катание
Загитова показала подаренные на 18-летие букеты цветов
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала огромные букеты цветов, которые ей подарили на 18-летие.
Газета.Ru вчера в 06:31
Общество
У депутата Заксобрания Ростовской области обнаружен коронавирус
У депутата и зампредседателя Законодательного собрания Ростовской области Вячеслава Василенко обнаружили коронавирусную инфекцию.
Город N (Ростов) 07:11
Политика
Путин поручил мониторить выплаты медикам
Путин поручил правительству, Минздраву, Минтруду и регионам обеспечить мониторинг начисления всех установленных выплат.
Российская газета 08:31
Киберспорт
JUGI заменит gla1ve в основном составе Astralis
Следующие три месяца вместо Лукаса gla1ve Россандэра в основном составе Astralis по CS:GO будет выступать Джейкоб JUGI Хансен.
CyberSport.ru 04:20
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
Общество
Сотрудники склада сети алкомаркетов заразились коронавирусом
REGNUM 16 мая в 14:16
Общество
На Урале обнаружили огромную копию пирамиды Хеопса
Туристы из клуба экспедиций "Дикий Север" нашли на Приполярном Урале гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает портал "Екатеринбург онлайн".
РИА Новости 07:47
Общество
В Минтруда назвали дату возвращения предприятий к работе
Большинство предприятий в России должно заработать к 20-м числам июня, что приведет к стабилизации рынка труда.
ТК Звезда 02:30
Экономика
Годовое собрание акционеров Сбербанка перенесено на осень
Москва, 19 мая 2020, 15:21 — REGNUM Наблюдательный совет Сбербанка принял решение о переносе годового собрания акционеров на сентябрь 2020 года.
REGNUM 08:21
Общество
Глава Минздрава: в июне начнётся дистанционная продажа лекарств
Москва, 19 мая 2020, 15:29 — REGNUM Дистанционная продажа лекарств может начаться в России в начале июня.
REGNUM 08:29
Политика
СБУ отреагировала на интервью Гордона со Стрелковым
Интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с депутатом Госдумы Натальей Поклонской и экс-министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорем Гиркиным (Стрелковым) являются его личной инициативой.
Росбалт 07:59
Общество
Отказ шведских властей от карантина оказался бесполезным
Экономическая политика Швеции во время пандемии коронавируса и отказ от жестких карантинных мер не привели к ощутимым результатам, пишет Financial Times.
РИА Новости вчера в 13:25
Общество
В России летнюю оздоровительную кампанию могут начать с 1 июля
Москва, 19 мая 2020, 11:39 — REGNUM Летние смены в российских лагерях отдыха могут сократиться с 21 до 14 дней, сообщила 19 мая замдиректора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Янина Голубева.
REGNUM 04:39
Общество
В Петербурге запретили прощание с любыми умершими
В Петербурге с 12 мая действует запрет на прощальные церемонии с умершими вне зависимости от причины смерти.
BFM.ru 07:37
Здоровье
«Медиазона»: в России смертность от коронавируса среди медиков в 16 раз выше, чем в других странах
Скажем, количество жертв среди медиков в России примерно сопоставимо с Великобританией: в аналогичном нашему исследовании Guardian от 15 мая утверждается, что в этой стране умерли не менее 180 врачей, общее число жертв COVID-19 — около 34 тысяч человек.
Весьма 04:20
Общество
Жители Красноярского края сняли на видео падение метеорита
На юге Красноярского края упал метеорит. Видео этого явления было опубликовано в сообществе «ЧП Канск» в социальной сети «ВКонтакте».
Коммерсантъ 06:38
Футбол
Леонид Федун сообщил об улучшении самочувствия
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией, рассказал о своём самочувствии.
Чемпионат 17 мая в 12:32
Шоу-бизнес
Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Пугачевой
Муж певицы, юморист и телеведущий Максим Галкин, показал соответствующие кадры на своей официальной странице в Instagram.
NewInform 03:09
Экономика
Румыния будет цепляться за египетский рынок, несмотря на падение производства пшеницы
Румыния останется экспортером пшеницы с потенциалом, примерно, 3,5 млн. тонн, и поэтому сможет участвовать в международных тендерах, таких как египетские (GASC), в зависимости от международной конъюнктуры считают румынские эксперты.
Зерно Он-Лайн 01:00
Происшествия
В Подмосковье задержали подозреваемую в убийстве младенца
Полицейские Подмосковья задержали женщину, которую подозревают в убийстве своего девятимесячного ребенка.
Известия 07:25
Общество
Российским военным выдали служебное жильё в металлических контейнерах
Есть, правда, одно «но»: под него переоборудовали металлические контейнеры. Материал о новоселье военных был показан в эфире Первого канала.
News.ru 07:47
Культура
Новый выпуск авторской программы Михалкова не выйдет на «России 24»
В пресс-службе холдинга ВГТРК отказались от комментариев. Новый выпуск называется «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди».
Ведомости 06:14
Шоу-бизнес
Молодую жену Петросяна раскритиковали за неумение готовить
В последнее время молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова часто публикует в своем блоге различные кулинарные рецепты.
Pravda.Ru 07:07
Авто
Toyota представила Toyota Venza нового поколения
На американском рынке новая Toyota Venza появится уже этим летом.
Автоновости дня 01:11
Политика
Лукашенко призвал разобраться с ценами на транспортировку газа в ЕАЭС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал разобраться с ценами на транспортировку газа на рынке Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Деловое.ТВ 05:40