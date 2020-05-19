Коронавирус
Газета.Ru«Динамо» в полном составе еще раз пройдет тестирование на коронавирус
Московское "Динамо" в полном составе еще раз пройдет тестирование на наличие в организме коронавирусной инфекции, сообщает "СЭ". По информации источника, мероприятие состоится 20 мая.
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с чего всё началось
Стали известны имена трех заболевших коронавирусом футболистов московского «Динамо». Ранее сообщалось о том, что игроки «Динамо» в воскресенье прошли тест на корнавирус, а в понедельник появились результаты тестирования: три игрока сдали положительный тест.Bookmaker-ratings.ruвчера в 18:04
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В Туле арендаторы торговых центров собрались на пикет
Арендаторы тульских торговых центров вышли на пикет с требованием предоставления им льгот.
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Экономика
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Lenta.ru 08:54
Общество
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Экс-президент Украины Петр Порошенко хвастался перед бывшим вице-президентом США Джо Байденом, что поднял коммунальные тарифы выше, чем того требовал Международный валютный фонд (МВФ).
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Киев заявил о переброске российских танков в Донбасс
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