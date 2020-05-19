Коронавирус

Газета.RuГазета.Ru«Динамо» в полном составе еще раз пройдет тестирование на коронавирус

Московское "Динамо" в полном составе еще раз пройдет тестирование на наличие в организме коронавирусной инфекции, сообщает "СЭ". По информации источника, мероприятие состоится 20 мая.
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с чего всё началось

Стало известно состояние здоровья футболистов «Динамо», зараженных коронавирусом. Также болеет один из медиков

По данным «СЭ», трое футболистов «Динамо», у которых обнаружен коронавирус, не испытывают серьезных проблем, болезнь протекает бессимптомно.
Спорт-Экспрессвчера в 17:15

Подробнее о событии

У еще одного игрока «Динамо» подозрение на коронавирус

Спорт-Экспресс15:58

В «Динамо» еще раз сдадут тесты на коронавирус. В клубе выявили 5 инфицированных

Sports.ru07:55

Защитник московского «Динамо» Евгеньев заразился коронавирусом

Metaratings09:07

«Динамо» в полном составе пройдёт ещё один тест на коронавирус

Евро-футбол.ру07:52

Вирус вмешался

Российская газета12:45

В «Динамо» три положительных теста на COVID-19, старт Серии А снова отложен. Главные карантинные новости футбола

Sport24.ru03:00

СМИ сообщили имена заболевших коронавирусом игроков «Динамо»

Soccer.ruвчера в 18:51
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В Подмосковье вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку: экипаж погиб

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Сотрудники склада сети «Красное и белое» отстранены от работы

Екатеринбург, 19 мая 2020, 16:49 — REGNUM В Свердловской области 635 сотрудников склада «Абсолют» торговой сети «Красное и белое» отстранены от работы.
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Лера Кудрявцева впервые показала фото из роддома

Телеведущая сделала подборку архивных снимков в честь дня рождения.
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СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи

Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ 13:45
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Здоровье

Число заразившихся коронавирусом участников похорон в Адыгее выросло до 150

Количество заболевших стремительно выросло после массового скопления людей на похоронах.
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Компания Toyota возродила кросс-универсал Venza в облике кроссовера.
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Политика

СБУ проверит интервью Гордона со Стрелковым

Ранее сам Гордон заявил, что проводил интервью со Стрелковым и бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской по заданию украинских спецслужб, а «флешки с материалами» находятся в Гааге.
Lenta.ru 06:00
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Общество

В Думе назвали предполагаемую дату открытия российских курортов

Российские курорты смогут начать принимать туристов после 1 июля, пишет "Интерфакс" со ссылкой на председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева.
Газета.Ru 11:20
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Здоровье

В Уфе уволилась главврач РКБ имени Куватова Эльза Сыртланова

Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе Минздрава РБ, с 19 мая Эльза Сыртланова в данном медучреждении не работает – уволилась по собственному желанию.
Башинформ 00:30
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Общество

На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»

На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 10:39
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Происшествия

В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 клиента

В Ракитянском районе Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 клиента, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru 14:14
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Политика

На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена

Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент США Джо Байден предлагает бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
РИА Новости 08:15
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Общество

В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
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Общество

Туризм в России начнет постепенный выход из карантина с 1 июня

В некоторых регионах России туристический сектор начнет постепенно выходить из карантина с 1 июня, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Газета.Ru 15:18
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Общество

В Москве умерли еще 75 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались еще 75 пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция COVID-19, сообщил оперативный штаб.
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В Госдуму поступили поправки о поддержке граждан и бизнеса

Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил правительственные поправки к законопроекту о поддержке граждан и бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции в профильный комитет по бюджету и налогам, а также первому вице-спикеру нижней палаты парламента Александру Жукову («Единая Россия»).
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Космос

Получены четкие снимки рождения планет в облаке вокруг далекой звезды

Коронограф помогает увидеть далекие и тусклые объекты, находящиеся поблизости от ярких, и позволил лучше рассмотреть новорожденные планеты на общем фоне газопылевого диска PDS 70.
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Президент Грузии выступила за прямой диалог с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что она является сторонницей прямого диалога, однако для переговоров с Россией необходимы определенные обстоятельства, которые принесут результат.
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В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь

Предварительный прогноз на первый летний месяц вполне благоприятный, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
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В России продолжат дешеветь защитные медицинские маски.
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Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
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Производитель смартфона OnePlus 8 Pro отключит фотохромный фильтр в камере, который способен просвечивать пластик и некоторые синтетические ткани.
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Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди

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Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
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Аршавин сравнил бывших футболистов «Зенита» с дровами

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