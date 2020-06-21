Коронавирус

РБКРБК«Краснодар» согласился перенести матч с «Динамо» из-за вируса

Источники РБК отметили, что матч предположительно должен состояться 19 июля. В воскресенье, 21 июня, «Динамо» должно провести первый матч после возобновления чемпионата России. Команде предстоит на выезде сыграть с «Краснодаром» в рамках 23-го тура РПЛ.
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