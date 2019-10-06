Футбол
Газета.Ru«Динамо» возглавит отечественный специалист
В расширенном списке кандидатов отсутствуют такие люди как Курбан Бердыев, Олега Кононов и Массимо Каррера. Роль и.о. главного тренера временно будет исполнять Кирилл Новиков. Ранее сообщалось, что "Валенсия" одержала победу над "Алавесом" в матче чемпионата Испании.
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Футбол
Головин получил красную карточку в матче «Монако» с «Монпелье»
На 82-й минуте россиянин получил вторую желтую карточку и досрочно завершил игру.
Вести.Ru 16:39
Политика
ФБР допросило депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка
По словам главы дипмиссии, депутата задержали в аэропорту и отвели в отдельное помещение, где ее ждал сотрудник ФБР.
РИА Новости 18:53
Гаджеты
Компания Apple увеличит производство iPhone 11 из-за высокого спроса
Компания Apple на 10 процентов увеличит производство iPhone 11 из-за высокого спроса. Об этом сообщает издание Nikkei Asian Review.
Политика Сегодня вчера в 03:14
Политика
Вице-премьер России Борисов встретится с президентом Венесуэлы Мадуро
Вице-премьер России Юрий Борисов в Каракасе встретится с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Известия 10:11
Общество
Принц Гарри подал иск к таблоидам The Sun и The Daily Mirror
Внук британской королевы Елизаветы II принц Гарри обвиняет владельцев таблоидов Тhe Sun и Daily Mirror во взломе его телефона, и прослушке голосовых сообщений.
Inc-news.ru 16:02
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись
«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер 03 октября в 07:54
Экономика
Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в Tele2 до 100%
Президент России Владимир Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в ООО «Т2 РТК Холдинг», работающем под брендом Tele2, до 100% с 45%.
Известия 03 октября в 11:13
Футбол
Реал — Гранада 4:2
Спорт-Экспресс 11:53
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов раскритиковали премию ТЭФИ
Недавно состоялось награждение победителей премии ТЭФИ. Ксения Собчак и Константин Богомолов неоднозначно отреагировали на лауреатов.
Lisa.ru вчера в 12:17
Наука
Искусственный интеллект поможет прочитать свитки Геркуланума
Читайте такжеУченые из Италии хотят включить генуэзские крепости Крыма в список ЮНЕСКО Суть метода, который хотят использовать исследователи, заключается в том, чтобы обучить искусственный интеллект расшифровывать снимки, полученные с использованием мощного рентгена.
Общественное телевидение России 03 октября в 07:42
Происшествия
На Кубани ребенка оставили в камере хранения в ТЦ
В Горячем Ключе маленького мальчика закрыли в камере хранения в торговом центре "Пятая авеню".
Газета.Ru 08:05
Происшествия
Три авто серьезно столкнулись на корсаковской трассе
Сахалин.Инфо вчера в 05:16
Шоу-бизнес
Певица Sia сообщила о своем неизлечимом заболевании
Австралийская певица Sia призналась, что страдает неизлечимым неврологическим расстройством — синдромом Элерса — Данлоса.
РБК 12:31
Экономика
Минфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян
В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.
РБК 06:16
Общество
Рэпер Гуф принес извинения чеченскому народу
Рэпер Гуф (Алексей Долматов) принес извинения чеченскому народу за некорректное слово, сказанное про кавказских женщин в интервью телеведущей Ксении Собчак.
Взгляд.ру 07:55
Армия и оружие
СМИ сообщили об стягивании турецких военных к границе с Сирией
Турция укрепила армейские подразделения на границе с Сирией спустя несколько часов после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности к военной операции на территории соседнего государства, передает Bloomberg со ссылкой на турецкий государственный телеканал TRT.
РБК 19:35
Политика
Марш в поддержку независимости Шотландии собрал более 200 тыс. человек
В столице Шотландии Эдинбурге в субботу, 5 октября, состоялся марш в поддержку независимости страны от Великобритании, который собрал более 200 тыс. участников, сообщает Би-би-си со ссылкой на организаторов акции, движение All Under One Banner («Все под одним знаменем»).
РБК 14:49
Политика
Ведущий программы «60 минут» объяснил необходимость обсуждать Украину
Ведущий программы "60 минут" на канале "Россия" Евгений Попов в своем телеграм-канале рассказал, что случится, если он не обсудит Украину.
РИА Новости вчера в 20:48
Культура
Таганрожец Павел Деревянко рассказал о работе с президентом Украины
Donday.ru 03 октября в 16:10
Политика
В КНДР заявили о провале рабочих переговоров с США
Посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, которые проходили в Швеции.
RT на русском 13:34
Политика
Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта
Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия 06:04
Происшествия
Двух россиян посадили на шесть с половиной лет за пикет
Согласно решению суда, 24-летний Владислав Мордасов приговорен к 6 годам и 7 месяцам колонии строгого режима, 19-летний Ян Сидоров — к 6,5 годам.
Lenta.ru вчера в 09:39
Армия и оружие
В Китае оценили преимущества танка Т-14 Армата перед M1 Abrams
Дополнительно журналисты отметили, что в защите башни танка используется легированная сталь 44С-св-Ш, которая уменьшает толщину конструкции на 15%, масса при этом уменьшается на сотни килограммов.
Красная весна 19:17
Единоборства
Головкин оказался тяжелее Деревянченко
Оба боксера уложились в свой вес: Головкин показал на весах 72,2 кг, тогда как вес Деревянченко составил 72,1 кг.
Газета.Ru 14:45
Шоу-бизнес
Изувеченная бывшим супругом Маргарита Грачева выходит замуж
Жительница Подмосковья Маргарита Грачева, из-за пыток теперь уже бывшего супруга лишившаяся кисти руки, снова выходит замуж.
OAnews вчера в 09:26
Футбол
Дмитрий Хохлов покинул «Динамо»
Российская газета 10:12
Происшествия
Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК
ТАСС вчера в 03:25
Наука
Имплантированные в мозг птиц воспоминания научили их петь
Индикатор 03 октября в 16:26