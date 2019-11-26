Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Динамо» выиграло дело, связанное с оформлением перехода Рауша

Юристы московского футбольного клуба "Динамо" выиграли дело о выплате 750 тысяч евро, связанное с оформлением перехода защитника Константина Рауша из немецкого "Кельна", об этом сообщается на официальном сайте "бело-голубых".
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«Динамо» выиграло дело на 750 тыс. евро, связанное с оформлением перехода Рауша в январе 2018 года

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