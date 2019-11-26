Арбитражный суд Москвы признал недействительным агентский договор команды с компанией "Голден Тойз" и снял с команды обязательства по выплате € 750 тыс. В ходе слушаний, которые длились с марта 2019 года, юристам "Динамо" удалось доказать, что сделка с "Голден Тойз" носила мнимый характер, а компания по факту не оказывала никаких услуг при переходе Рауша в московский клуб.

«Динамо» выиграло суд на €750 тыс. по трансферу футболиста Рауша

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