Футбол

РБКРБК«Динамо» выиграло суд на €750 тыс. по трансферу футболиста Рауша

Арбитражный суд Москвы признал недействительным агентский договор команды с компанией "Голден Тойз" и снял с команды обязательства по выплате € 750 тыс. В ходе слушаний, которые длились с марта 2019 года, юристам "Динамо" удалось доказать, что сделка с "Голден Тойз" носила мнимый характер, а компания по факту не оказывала никаких услуг при переходе Рауша в московский клуб.
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«Динамо» выиграло дело на 750 тыс. евро, связанное с оформлением перехода Рауша в январе 2018 года

Sport24.ru08:36

«Динамо» выиграло суд у «Голден Тойз». Клуб не заплатит компании 750 000 евро за переход Рауша

Спорт-Экспресс08:29

«Динамо» выиграло суд по делу Рауша на 750 тысяч евро

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«Динамо» выиграло дело, связанное с оформлением перехода Рауша

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«Динамо» выиграло суд на €750 тыс. по трансферу футболиста Рауша

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Юристы «Динамо» выиграли судебное дело на €750 тыс. по трансферу футболиста Рауша

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Юридическая служба московского «Динамо» выиграла дело на 750 тысяч евро

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