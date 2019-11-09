"Динамо" победило в игре 16-го тура в Казани со счетом 1:0. Гол забил Себастьян Шиманьский на 23-й минуте. У "Рубина" на 45-й минуте был удален полузащитник Александр Зуев, а на 66-й арбитр Евгений Турбин уравнял составы, удалив за две желтые карточки защитника москвичей Ивана Ордеца.

«Динамо» выиграло у «Рубина» в матче чемпионата России

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