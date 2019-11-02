Московское «Динамо» сыграло вничью с грозненским «Ахматом» в рамках 15 тура РПЛ. Команда Кирилла Новикова не могла забить гол вплоть до последних минут матча. В первой половине встречи преимуществом владели гости.

«Динамо» вырвало ничью у «Ахмата», играя в меньшинстве

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