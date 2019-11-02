РПЛ

Московский КомсомолецМосковский Комсомолец«Динамо» вырвало ничью у «Ахмата», играя в меньшинстве

Динамо — Ахмат
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
6′
Вилкер Анхель
9′
Андрес Понсе
21′
Бернард Бериша
Евгений Харин
Иван Ордец
29′
31′
Магомед Мусалов
Григорий Морозов
43′
43′
Андрес Понсе
Роман Нойштедтер
Артур Юсупов
53′
Кирилл Панченко
Максимилиан Филипп
53′
56′
Денис Глушаков
Шарль Каборе
57′
Шарль Каборе
60′
63′
Денис Глушаков
Олег Иванов
Заурбек Плиев
Клинтон Н`Жи
67′
87′
Евгений Харин
Магомед Митришев
Сильвестр Игбоун
90′
90′
Андрей Семенов
Иван Ордец
90′+3′
Московское «Динамо» сыграло вничью с грозненским «Ахматом» в рамках 15 тура РПЛ. Команда Кирилла Новикова не могла забить гол вплоть до последних минут матча. В первой половине встречи преимуществом владели гости.
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