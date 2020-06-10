Экономика
РБКDior и другие люксовые марки обновили рекорд продаж в России
Несмотря на обновление рекорда по росту выручки и в абсолютных значениях (оборот «дочки» составил 3,56 млрд против 2,428 млрд руб. в 2018-м), в сравнении с тем же показателем годом ранее ООО снизило темпы: прирост в 2019-м к 2018-му составил 31,8%, 2018-й к 2017-му — выручка росла на 6,6 п.п. быстрее.
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Все прочие граждане могут сдать тест на антитела в частных медицинских лабораториях Нижегородской области, проводящих подобные исследования, — сообщили корреспонденту NN.RU в региональном Минздраве.
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Вокруг ТВ вчера в 03:55
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Украинская модель с 13-м размером груди дебютирует в MMA
Украинская модель с 13-м размером груди, ранее участвовавшая в конкурсе Miss Universe Plus Size-2019, дебютирует в смешанных единоборствах (MMA).
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Главврача Коммунарки отправят на помощь в Дагестан
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REGNUM 08:12
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Освящение главного воинского храма России перенесут
Процедуру освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке «Патриот» перенесли с Дня Скорби 22 июня на 14 июня, 10 июня сообщает Интерфакс со ссылкой на настоятеля храма.
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Путин подписал закон об удвоении детских пособий
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Известно, что после расставания с Кличко Хайден начала встречаться с Брайаном Хикерсоном — несколько раз источники сообщали, что мужчина избивал возлюбленную.
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Власти Москвы сообщили об увеличении в полтора раза смертности в мае
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Правительство Санкт-Петербурга планирует с 15 июня разрешить работу парикмахерских и других организаций сферы услуг в рамках смягчения ограничений, введенных в связи с распространением нового коронавируса.
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