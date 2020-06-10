Экономика

РБКРБКDior и другие люксовые марки обновили рекорд продаж в России

Несмотря на обновление рекорда по росту выручки и в абсолютных значениях (оборот «дочки» составил 3,56 млрд против 2,428 млрд руб. в 2018-м), в сравнении с тем же показателем годом ранее ООО снизило темпы: прирост в 2019-м к 2018-му составил 31,8%, 2018-й к 2017-му — выручка росла на 6,6 п.п. быстрее.
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Россияне пристрастились к роскоши и потратили миллиард в бутике

Lenta.ru08:38

Dior и другие люксовые марки обновили рекорд продаж в России

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