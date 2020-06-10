Экономика
РБКDior и другие люксовые марки обновили рекорд продаж в России
Несмотря на обновление рекорда по росту выручки и в абсолютных значениях (оборот «дочки» составил 3,56 млрд против 2,428 млрд руб. в 2018-м), в сравнении с тем же показателем годом ранее ООО снизило темпы: прирост в 2019-м к 2018-му составил 31,8%, 2018-й к 2017-му — выручка росла на 6,6 п.п. быстрее.
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 11:07, Ашберн
Общество
В Петербурге представили план поэтапного снятия ограничений
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о сроках поэтапного снятия ограничений в городе.
RT на русском 09:28
Происшествия
СМИ сообщили о попытке суицида Ефремова после смертельного ДТП
Актер Михаил Ефремов попытался покончить с собой 9 июня после смертельного ДТП со своим участием, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 10:44
Политика
Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского
РИА Новости вчера в 14:59
Происшествия
В Сирии взорвали бомбу под бронеавтомобилем российских военных
В Сирии неизвестные взорвали самодельное взрывное устройство под автомобилем патруля российской военной полиции.
РБК вчера в 11:05
Происшествия
Михаил Ефремов отправлен под домашний арест после смертельного ДТП
Kazanfirst.ru вчера в 14:49
Экономика
В Латвии заявили о «забранном» Усть-Лугой угле
Министр сообщения Латвии Талис Линкайтс рассказал о положении латвийских железных дорог и о новой нормальности на рынке грузоперевозок.
Политическая Экспертиза вчера в 05:17
Политика
Лукашенко назвал предпринимателей «пузатыми буржуями»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал предпринимателей буржуями и поручил «привести их в чувство» проверками.
Коммерсантъ 09:51
Религия
Освящение главного храма Вооруженных сил перенесли
«Великое освящение главного храма Вооруженных сил перенесено с 22-го на 14-е июня», – сообщил ТАСС источник в Московской патриархии.
Взгляд.ру 07:41
Наука
Иммунитет мужчин и женщин по-разному реагирует на коронавирус
Анализ реакции иммунной системы представителей разных полов на заражение коронавирусом нового типа показал, что у женщин Т-клетки, главные "дирижеры" иммунитета, реагируют на заражение гораздо активнее.
ТАСС Наука 06:04
Футбол
«Зенит» – «Спартак». Матч Кубка России состоится в Санкт-Петербурге
Добавим, что в прошлом сезоне Кубок страны выиграл московский «Локомотив».
Город55.ру вчера в 07:54
Политика
Песков заявил об отсутствии олигархов в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране не существует олигархов.
Газета.Ru 08:31
Общество
В Роспотребнадзоре заявили о страхе от падения заболеваемости в Москве
Резкое падение числа новых заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в Москве внушает определенный страх, заявила начальник управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.
РБК 08:14
Футбол
«Матч ТВ» бесплатно покажет все матчи 23-го тура чемпионата России
Телеканал «Матч ТВ» принял решение о бесплатном показе всех матчей 23-го тура российской Премьер-Лиги.
Metaratings 09:44
Общество
ФСБ предотвратила теракт на рынке Симферополя
На одном из рынков Симферополя ФСБ предотвратила теракт, который готовили поддерживаемые украинскими радикалами пять граждан РФ.
Российская газета 07:59
Авто
Гигантская свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео
В Дубае была обнаружена необычная парковка брошенных автомобилей - на нее помимо бюджетных машин свозят дорогостоящие авто, видимо, надоевшие арабским принцам или с их точки зрения не достойные того, чтобы заниматься ремонтом поле ДТП.
Московский Комсомолец 10:29
Происшествия
Убийство шведского премьера раскрыли спустя более чем 30 лет
Шведская прокуратура назвала виновного в убийстве премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году.
Газета.Ru 10:24
Происшествия
Панкратов-Черный назвал виновных в ДТП с Ефремовым
Профиль вчера в 23:45
Здоровье
Наркологи оценили новые правила медосвидетельствования водителей
Формулировки нового порядка медицинского освидетельствования водителей, разработанного Минздравом, не исключают, что некоторым водителям придется сдавать дорогостоящий тест CDT.
Известия вчера в 18:30
Политика
Путин поручил проработать налоговый маневр для IT-отрасли
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по созданию конкурентного режима регулирования и комплексному налоговому маневру для стимулирования сферы IT.
РИА Новости 08:35
Армия и оружие
США подняли истребители для сопровождения Ту-95МС над Тихим океаном
РИА Новости 04:36
Общество
В Москве умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Писатель Анатолий Трушкин умер в Москве на 79-м году жизни.
Ведомости 06:03
Общество
На Украине составили протокол на Зеленского за нарушение карантина
Полиция провела проверку и составила административные протоколы на владельца кафе, а также на Зеленского, руководителя президентского офиса Андрея Ермака и его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, председателя Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и городского главу Хмельницкого Александра Симчишина.
РИА Новости 08:43
Хоккей
Хоккеист Маккиннон считает, что Панарин должен выиграть «Харт Трофи»
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо Эвеланш" Нэтан Маккиннон считает, что российский форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин должен выиграть "Харт Трофи".
Газета.Ru 08:52
Происшествия
Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме
Заслуженный артист России Владимир Долинский, имеющий судимость, рассказал, что ждет Михаила Ефремова в тюрьме.
ФАН 10:52
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:23