Экономика

РБКРБКDior и другие люксовые марки обновили рекорд продаж в России

Несмотря на обновление рекорда по росту выручки и в абсолютных значениях (оборот «дочки» составил 3,56 млрд против 2,428 млрд руб. в 2018-м), в сравнении с тем же показателем годом ранее ООО снизило темпы: прирост в 2019-м к 2018-му составил 31,8%, 2018-й к 2017-му — выручка росла на 6,6 п.п. быстрее.
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Россияне оставили в бутиках Dior за год рекордные 3,5 миллиарда рублей

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Россияне потратили на товары Dior больше миллиарда рублей

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Dior и другие люксовые марки обновили рекорд продаж в России

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Россияне пристрастились к роскоши и потратили миллиард в бутике

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Актер Михаил Ефремов попытался покончить с собой 9 июня после смертельного ДТП со своим участием, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
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Происшествия

В Сирии взорвали бомбу под бронеавтомобилем российских военных

В Сирии неизвестные взорвали самодельное взрывное устройство под автомобилем патруля российской военной полиции.
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ГИБДД разработала новый метод проверки водителей на трезвость

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал предпринимателей буржуями и поручил «привести их в чувство» проверками.
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«Великое освящение главного храма Вооруженных сил перенесено с 22-го на 14-е июня», – сообщил ТАСС источник в Московской патриархии.
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Наука

Иммунитет мужчин и женщин по-разному реагирует на коронавирус

Анализ реакции иммунной системы представителей разных полов на заражение коронавирусом нового типа показал, что у женщин Т-клетки, главные "дирижеры" иммунитета, реагируют на заражение гораздо активнее.
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Суд оправдал владельца пристани по делу о гибели 11 человек на Волге

RT на русском 10:43
Футбол

«Зенит» – «Спартак». Матч Кубка России состоится в Санкт-Петербурге

Добавим, что в прошлом сезоне Кубок страны выиграл московский «Локомотив».
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Политика

Песков заявил об отсутствии олигархов в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране не существует олигархов.
Газета.Ru 08:31
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Космос

Космонавт Юрчихин сообщил, что корабля «Орёл» нет даже на бумаге

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Общество

В Роспотребнадзоре заявили о страхе от падения заболеваемости в Москве

Резкое падение числа новых заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в Москве внушает определенный страх, заявила начальник управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.
РБК 08:14
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Футбол

«Матч ТВ» бесплатно покажет все матчи 23-го тура чемпионата России

Телеканал «Матч ТВ» принял решение о бесплатном показе всех матчей 23-го тура российской Премьер-Лиги.
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Общество

ФСБ предотвратила теракт на рынке Симферополя

На одном из рынков Симферополя ФСБ предотвратила теракт, который готовили поддерживаемые украинскими радикалами пять граждан РФ.
Российская газета 07:59
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Авто

Гигантская свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео

В Дубае была обнаружена необычная парковка брошенных автомобилей - на нее помимо бюджетных машин свозят дорогостоящие авто, видимо, надоевшие арабским принцам или с их точки зрения не достойные того, чтобы заниматься ремонтом поле ДТП.
Московский Комсомолец 10:29
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Убийство шведского премьера раскрыли спустя более чем 30 лет

Шведская прокуратура назвала виновного в убийстве премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году.
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Жириновский попросил для Ефремова строгого наказания

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Панкратов-Черный назвал виновных в ДТП с Ефремовым

Профиль вчера в 23:45
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Здоровье

Наркологи оценили новые правила медосвидетельствования водителей

Формулировки нового порядка медицинского освидетельствования водителей, разработанного Минздравом, не исключают, что некоторым водителям придется сдавать дорогостоящий тест CDT.
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Политика

Путин поручил проработать налоговый маневр для IT-отрасли

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по созданию конкурентного режима регулирования и комплексному налоговому маневру для стимулирования сферы IT.
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Армия и оружие

США подняли истребители для сопровождения Ту-95МС над Тихим океаном

РИА Новости 04:36
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Общество

В Москве умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Писатель Анатолий Трушкин умер в Москве на 79-м году жизни.
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Общество

На Украине составили протокол на Зеленского за нарушение карантина

Полиция провела проверку и составила административные протоколы на владельца кафе, а также на Зеленского, руководителя президентского офиса Андрея Ермака и его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, председателя Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и городского главу Хмельницкого Александра Симчишина.
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Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

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Хоккеист Маккиннон считает, что Панарин должен выиграть «Харт Трофи»

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо Эвеланш" Нэтан Маккиннон считает, что российский форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин должен выиграть "Харт Трофи".
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Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме

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Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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