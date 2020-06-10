Экономика

МонаВистаМонаВистаDior показала рекорд продаж в России

Аналогичные поазатели продаж имеют Fendi, Burberry и другие люксовые бренды. При этом, несмотря на резкое снижение покупательной способности населения в России в 2020 году выручка люксовых брендов, хоть и снизилась, но имеет неплохую динамику.
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Christian Dior, Fendi и другие люксовые марки показали рост продаж в России

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Dior показала рекорд продаж в России

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Россияне оставили в бутиках Dior за год рекордные 3,5 миллиарда рублей

Life.ru10:36

Россияне потратили на товары Dior больше миллиарда рублей

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Россияне пристрастились к роскоши и потратили миллиард в бутике

Lenta.ru08:38

Dior и другие люксовые марки обновили рекорд продаж в России

РБК06:00
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Политика

Зеленский: россиянам станет стыдно за присоединение Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без деоккупации Крыма нельзя говорить о нормальных отношениях с Россией.
News.ru 11:23
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Происшествия

Суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца

Невские Новости вчера в 15:01
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Наука

Обнаружили предшественника Великой китайской стены

Великая Китайская стена начала возводиться в 3 столетии до нашей эры.
ToDay News Ufa вчера в 07:41
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Происшествия

В Мюнхене неизвестные въехали на машине в группу людей

Уточняется, что злоумышленники сначала въехали на автомобиле в группу людей, а затем вышли из машины и начали их избивать.
RT на русском 12:33
Игры

Criterion Games начала разрабатывать новую Need for Speed

В феврале 2020 года Electronic Arts объявила, что гоночной серией вновь будет заниматься Criterion Games — ранее за ее разработку отвечала Ghost Games.
CyberSport.ru 08 июня в 12:23
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Общество

В Петербурге представили план поэтапного снятия ограничений

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о сроках поэтапного снятия ограничений в городе.
RT на русском 09:28
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Происшествия

Стали известны ограничения для Ефремова на домашнем аресте

Накануне суд отправил Ефремова под домашний арест на срок до 9 августа.
Известия 10:25
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Происшествия

В Подмосковье задержан «авторитет» Вася Бандит

Игорь Кокунов (Вася Бандит), который 27 лет координировал действия криминалитета, задержан в Московской области.
Коммерсантъ 05:36
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Политика

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии и Сирии

Rambler News Service 11:45
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Общество

Пособия на детей до 1,5 лет получат 310 тысяч семей

Примерно 310 тысяч семей будут ежемесячно получать увеличенное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в размере 6 752 рублей, заявил министр труда Антон Котяков.
РИА Новости вчера в 05:54
Происшествия

Стало известно о попытке суицида Ефремова

Стало известно о попытке суицида актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 10:49
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Общество

Россияне выезжали за рубеж в апреле при закрытых границах

Граждане РФ смогли выехать за границу в апреле при почти полностью закрытых границах, они посещали Турцию, Южную Корею, Индонезию, сообщает РБК.
РИАМО 07:05
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Происшествия

Ефремова отправят на психиатрическую экспертизу

Российский актер Михаил Ефремов, ставший участником смертельного ДТП в центре Москвы, пройдет комплексную психологи-психиатрическую экспертизу.
Городовой 07:32
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Здоровье

Главврач Боткинской больницы рассказал, чем лечат коронавирус

Главврач Боткинской больницы Денис Гусев поделился способами лечения новой коронавирусной инфекции в эфире телеканала "Санкт-Петербург" в среду, 10 июня.
Piter.tv 12:28
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Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Коммерсантъ 06:48
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Кино

Бэтмен, Женщина-кошка и комиссар Гордон на новом фанатском постере

Вслед за артами, показывающими потенциальные образы Робина, Джокера и Пингвина, португальский художник с ником datrinti нарисовал постер Темного рыцаря Роберта Паттинсона с двумя его ближайшими соратниками - Женщиной-кошкой Зои Кравиц и комиссаром Гордоном Джеффри Райта.
Российская газета 12:35
Происшествия

На Звенигородском шоссе в Москве произошла массовая авария

В Москве в аварию попали три машины — две премиальных марки и одно такси.
Вести.Ru 08:51
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Общество

Жара в России сменится «арктическим вторжением»

Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
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Происшествия

Жириновский попросил для Ефремова строгого наказания

JustMedia 01:07
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Происшествия

В Новой Москве обвалился автомобильный мост

По информации ТАСС, мост обрушился из-за подтопления в результате сильного дождя.
РБК 12:45
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Общество

Школьникам Коми выдадут аттестаты нового образца

В связи с введенными на территории страны ограничительными мерами, связанными с нераспространением новой коронавирусной инфекции, правительством РФ принято решение о внесении изменений в нормативно-правовые документы Минпросвещения России и Рособрнадзора в части выдачи аттестатов в 2020 году.
Комиинформ 11:32
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Общество

Попова заявила о сохранении масочного режима по всей России

«Во всех субъектах Российской Федерации, независимо от режима снятия ограничений, остается масочный режим», — заявила Попова.
РБК вчера в 20:11
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Авто

В Сети появились первые изображения нового Mercedes-Benz GLC

Напомним, что Mercedes-Benz GLC (Х253) впервые дебютировал в 2015 году и спустя год вышла его купеобразная версия.
32CARS.ru 12:44
Общество

В ЦБ назвали пять схем обмана москвичей в период пандемии коронавируса

В Центробанке составили топ-5 самых распространенных схем обмана москвичей в период пандемии коронавируса.
Комсомольская правда 11:20
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Политика

США планируют построить ледокольный флот для Арктики и Антарктики

Газета.Ru вчера в 14:33
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Футбол

Медведев отреагировал на слова Федуна про арбитра Вилкова

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слова владельца московского «Спартака» Леонида Федуна по поводу возможного назначение арбитра Михаила Вилкова на матч 1/2 финала Кубка России.
RT на русском 12:02
Общество

Работающие 1 июля получат повышенную оплату

Все работающие россияне 1 июля - в День голосования по поправкам в Конституцию - получат повышенную оплату.
Российская газета 12:39
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Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»

Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия вчера в 06:19
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Происшествия

Прокуратура заявила о наркотическом опьянении Ефремова во время ДТП

Газета.Ru 11:42
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Энергетика

Объём экспорта российской нефти с января по апрель снизился

Объём экспорта нефти из России в период с января по апрель 2020 года снизился на 25% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил $30,02 млрд.
RT на русском 11:47
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