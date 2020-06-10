Экономика
МонаВистаDior показала рекорд продаж в России
Аналогичные поазатели продаж имеют Fendi, Burberry и другие люксовые бренды. При этом, несмотря на резкое снижение покупательной способности населения в России в 2020 году выручка люксовых брендов, хоть и снизилась, но имеет неплохую динамику.
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 12:37, Ашберн
Происшествия
В Крыму возбудили дело о халатности после убийства шестилетней девочки
В Крыму в рамках расследования изнасилования и убийства шестилетней девочки возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики, приведшей к смерти ребёнка.
RT на русском 09:54
Политика
Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы
Президент Украины Владимир Зеленский не приглашен в Москву на парад 24 июня, так как Украина де-факто не является участницей СНГ, и она не заявляла о желании разделить радость праздника Победы.
ТАСС 05:57
Происшествия
В Волгограде оправдали фигуранта дела о гибели 11 человек
Ворошиловский районный суд Волгограда оправдал директора плавбазы Леонида Жданова, проходившего одним из обвиняемых по делу о крушении катамарана на Волге.
Российская газета 11:08
Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Актер Михаил Ефремов, совершивший смертельное ДТП в понедельник вечером, пытался покончить с собой. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Культуромания 10:49
Общество
Работающие 1 июля получат повышенную оплату
На прошлой неделе президент Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля, а этот день будет выходным.
РИА Новости 10:09
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Политика
Индия и Китай частично отвели войска в Ладакхе
Взгляд.ру вчера в 14:17
Технологии
ВКонтакте запустила распознавание голосовых сообщений
Социальная сеть «ВКонтакте» запустила технологию распознавания голосовых сообщений длительностью до 30 секунд.
TatCenter вчера в 08:25
Политика
Климкин отреагировал на слова Зеленского о россиянах и Крыме
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского, который заявил, что россиянам «станет стыдно» за воссоединение Крыма с Россией.
RT на русском 12:24
Происшествия
Главный нарколог Минздрава нашел виновных в пьянстве Ефремова
Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что неоднократно видел актера Михаила Ефремова.
РЕН ТВ вчера в 22:12
Происшествия
В Новой Москве обрушился автомобильный мост
Автомобильный мост через реку Незнайка обрушился в Новой Москве в результате подтопления.
ТАСС 11:15
Здоровье
Объяснена высокая смертность от коронавируса среди мужчин
Американские исследователи из штата Огайо назвали причину высокой смертности от коронавируса среди мужчин. Об этом сообщает MedicalXpress.
Рамблер 12:16
Авто
Гигантскую свалку брошенных суперкаров в Дубае показали на видео
Оказывается, Дубай может похвастаться не только высоченными небоскребами, идеально ровными дороги, роскошными отелями и пляжами, но и гигантским количеством брошенных суперкаров.
Новые автомобили 12:30
Экономика
Телецентр «Останкино» официально рассказал о долгах «Первого канала»
Из-за более позднего ввода комплекса в эксплуатацию телецентр недополучил в 2019 году 100,8 млн руб. Чтобы поддержать "Первый канал", в 2019 году правительство выделило вещателю 2,5 млрд руб. разовой субсидии на производство и распространение контента (" Первый канал" ежегодно получает из бюджета лишь субсидию на техническую доставку сигнала в небольших городах).
РБК 10:57
Здоровье
Жителей Липецкой области просят не ехать в Воронеж
10 июня на очередном заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в регионе выступил главный санитарный врач региона Владимир Бондарев.
Kursk.com 10:25
Происшествия
Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП
РИА Новости вчера в 14:36
Общество
МЧС предупредило о грозе и граде в Москве
ГУ МЧС по Москве предупредило жителей о грозе и дожде с градом, которые ожидаются в столице вечером 9 июня.
Коммерсантъ вчера в 08:49
Шоу-бизнес
Опубликован последний выпуск «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной
В эфире Первого канала показали последний выпуск передачи "Пусть говорят" с участием журналистки Юлии Норкиной в качестве эксперта шоу.
РИА Новости 08 июня в 19:07
Общество
ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе
ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых.
ТАСС 07:46
Политика
Лукашенко поручил проверить причины увольнений на частных фирмах
Разобраться с причинами участившихся в городах Беларуси увольнений людей из частных компаний и выработать систему проверок поручил 10 июня Александр Лукашенко на совещании по актуальным общественно-политическим вопросам, передает пресс-служба главы государства.
Российская газета 08:20
Политика
Посольство Украины во Франции возмутилось из-за рекламы с Пореченковым
Рекламный ролик компании Danone с участием российского актёра Михаила Пореченкова, внесённого Минкультом Украины в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности, вызвал возмущение у украинского диппредставительства во Франции.
News.ru 08:22
Общество
Потанин оценил масштаб разлива топлива в Норильске словами «такой вал»
Аварию на хранилище топлива норильской ТЭЦ-3 было «сложно предвидеть», так как она произошла из-за внезапного проседания свай вследствие изменения состояния вечной мерзлоты.
РБК 10:37
Автоспорт
Кими Райкконен: Я определюсь после завершения сезона
F1news.ru 06:10
Политика
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры
Известия 10:09
Политика
Глава Бурятии: в случае провала обнуления сроков Путина олигархи поделят страну, а Запад перестанет считаться с Россией
Глава Бурятии: в случае провала обнуления сроков Путина олигархи поделят страну, а Запад перестанет считаться с Россией Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за обнуление сроков правления президента Владимира Путина, считает глава Бурятии Алексей Цыденов.
Медиазона 06:36
Общество
Жара в России сменится «арктическим вторжением»
Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
Общество
В Петербурге представили план поэтапного снятия ограничений
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о сроках поэтапного снятия ограничений в городе.
RT на русском 09:28