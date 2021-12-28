Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский сообщил, что перспективы транзита газа через Украину после 2024 года будут зависеть от договоренностей по поставкам газа.
Президент РФ Владимир Путин в октябре говорил, что Россия готова продлевать договор на транзит газа через Украину, более того, если будут созданы экономические и технологические условия, даже увеличить транзит.
Илона Маска раскритиковали после того, как Китай сообщил, что его космическая станция была вынуждена избегать столкновений со спутниками, запущенными его проектом Starlink Internet Services, 28 декабря сообщает ВВС.
"Газпром" обсуждает с властями Санкт-Петербурга строительство небоскреба "Лахта Центр 3" высотой 555 метров, сообщила компания по итогам заседания Межведомственного совета по реализации соглашения о сотрудничестве с Петербургом.
Старшей дочери главы Чечни Рамзана Кадырова – министру культуры Чечни Айшат Кадыровой присвоено звание "Заслуженный работник культуры ЧР", сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.