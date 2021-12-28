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Дипломат Биричевский: транзит газа через Украину зависит от соглашений по поставкам

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский сообщил, что перспективы транзита газа через Украину после 2024 года будут зависеть от договоренностей по поставкам газа.
Рамблер
Действующее транзитное соглашение между Россией и Украиной, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров газа в год.
РИА Новости
Причем "Газпром" оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки через украинскую территорию.
РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин в октябре говорил, что Россия готова продлевать договор на транзит газа через Украину, более того, если будут созданы экономические и технологические условия, даже увеличить транзит.
РИА Новости

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