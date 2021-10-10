РИА НовостиДипломат Чижов призвал ЕС наладить диалог с Москвой во избежание дефицита газа в будущемПостоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов призвал Евросоюз наладить отношения с Москвой, чтобы избежать дефицита газа в будущем.В источникеПодробнее о событииПостпред РФ: ЕС избежит дефицита газа, если наладит отношения с МосквойNews.ru20:11Постпред Москвы в ЕС призывает Европу наладить отношенияBFM.ru18:08Постпред России призвал ЕС к диалогу по энергетикеМосковский Комсомолец19:59Чижов призвал ЕС наладить диалог с Москвой, чтобы избежать дефицит газа в будущемГазета.Ru19:47Дипломат Чижов призвал ЕС наладить диалог с Москвой во избежание дефицита газа в будущемРИА Новости19:26В МИД оценили ситуацию с ценами на газ в ЕвропеВзгляд.ру18:31Постпред Чижов: Евросоюзу нужно наладить отношения с Москвой, чтобы избежать дефицита газаLenta.ru20:05Показать ещёОценить4Поделиться