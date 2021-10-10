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Дипломат Чижов призвал ЕС наладить диалог с Москвой во избежание дефицита газа в будущем

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов призвал Евросоюз наладить отношения с Москвой, чтобы избежать дефицита газа в будущем.В источнике

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Постпред РФ: ЕС избежит дефицита газа, если наладит отношения с Москвой
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Постпред России призвал ЕС к диалогу по энергетике
Московский Комсомолец19:59
Чижов призвал ЕС наладить диалог с Москвой, чтобы избежать дефицит газа в будущем
Газета.Ru19:47
Дипломат Чижов призвал ЕС наладить диалог с Москвой во избежание дефицита газа в будущем
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