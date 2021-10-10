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Дипломат Чижов призвал ЕС наладить диалог с Москвой во избежание дефицита газа в будущем

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов призвал Евросоюз наладить отношения с Москвой, чтобы избежать дефицита газа в будущем.
РИА Новости
Постпред в беседе с газетой Financial Times напомнил, что президент России Владимир Путин "дал некоторые рекомендации "Газпрому", чтобы тот проявил больше гибкости".
РИА Новости
Чижов призвал ЕС стоит относиться к России не как к противнику, а как к партнеру.
РИА Новости
Кризис в регионе, как указывают эксперты, вызван организацией спотовой (биржевой) торговли газом, а также ускоренным «зеленым» переходом, в результате чего европейская энергетика утратила гибкость и возможность использовать резервное топливо.
Взгляд.ру

Подробнее о событии

Дипломат Чижов призвал ЕС наладить диалог с Москвой во избежание дефицита газа в будущем
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Постпред Чижов: Евросоюзу нужно наладить отношения с Москвой, чтобы избежать дефицита газа
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Постпред России призвал ЕС к диалогу по энергетике
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Чижов призвал ЕС наладить диалог с Москвой, чтобы избежать дефицит газа в будущем
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