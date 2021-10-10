Кризис в регионе, как указывают эксперты, вызван организацией спотовой (биржевой) торговли газом, а также ускоренным «зеленым» переходом, в результате чего европейская энергетика утратила гибкость и возможность использовать резервное топливо.
В качестве примера Дмитрий Медведев приводит нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, который до того, как занять этот пост, "всю жизнь говорил на русском языке" и активно сотрудничал с Россией, получая отсюда деньги.
6 октября цена на газ в Европе на открытии достигла исторического максимума, составив $1900 за 1 тыс. куб. м, однако позже она опустилась на $600 за 1 тыс. куб. м. Представитель Еврокомиссии Дана Спинант сообщила, что ЕК 13 октября представит пакет мер по реагированию на рост цен на энергоносители в Евросоюзе.