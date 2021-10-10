10 стран выступили за развитие ядерной энергетики из-за цен на газ

6 октября цена на газ в Европе на открытии достигла исторического максимума, составив $1900 за 1 тыс. куб. м, однако позже она опустилась на $600 за 1 тыс. куб. м. Представитель Еврокомиссии Дана Спинант сообщила, что ЕК 13 октября представит пакет мер по реагированию на рост цен на энергоносители в Евросоюзе.