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Дипломат Чуров: Херсонской области, Запорожью и Донбассу могут помочь при референдуме

Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР), а также Запорожская и Херсонская области имеют право обращаться за помощью, в том числе финансовой, к России, другим странам и международным организациям при проведении референдумов.
Lenta.ru
В ходе специальной военной операции военные РФ взяли под контроль всю Херсонскую область, а также приазовскую часть Запорожской области.
Smotrim.ru
Также о желании стать частью России заявили в Херсонской и Запорожской областях, где планируются соответствующие референдумы.
РИА Новости
В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.
РИА Новости

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МИД: освобождённые регионы Украины вправе попросить РФ о помощи с референдумами
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Дипломат Чуров: Херсонской области, Запорожью и Донбассу могут помочь при референдуме
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