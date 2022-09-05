РИА НовостиДипломат Чуров: Херсонской области, Запорожью и Донбассу могут помочь при референдумеЛуганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР), а также Запорожская и Херсонская области имеют право обращаться за помощью, в том числе финансовой, к России, другим странам и международным организациям при проведении референдумов.Lenta.ruВ ходе специальной военной операции военные РФ взяли под контроль всю Херсонскую область, а также приазовскую часть Запорожской области.Smotrim.ruТакже о желании стать частью России заявили в Херсонской и Запорожской областях, где планируются соответствующие референдумы.РИА НовостиВ обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.РИА НовостиЧитать далееСвернутьАргументы и ФактыАргументы и ФактыPravda.RuТелеканал 360°РЕН ТВLive24ФАНЯмал-МедиаГазета.RuПервое Студенческое агентствоПодробнее о событииМИД: освобождённые регионы Украины вправе попросить РФ о помощи с референдумамиPravda.Ru20:57Дипломат Чуров: Херсонской области, Запорожью и Донбассу могут помочь при референдумеРИА Новости20:50Самое цитируемоеДипломат Чуров: РФ может помочь Донбассу, Запорожью и Херсонской области при референдумеТелеканал 360°21:36Посол МИД Чуров: Запорожье и Херсонская область вправе попросить РФ помочь с референдумамиГазета.Ru21:28В МИД заявили о праве ЛНР, ДНР и регионах Украины попросить Россию помочь с референдумамиRT на русском21:01Дипломат Чуров: Херсонской области, Запорожью и Донбассу могут помочь при референдумеИзвестия22:06Посол МИД Чуров: Донбасс, Запорожье и Херсон имеют право на помощь России с референдумамиLenta.ru20:53Показать ещёОценить99Поделиться