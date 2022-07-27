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Дипломат Гаврилов пообещал жесткий ответ на увеличение поставок оружия Украине

Россия жестко ответит на наращивание Западом поставок вооружений Киеву.
Московский Комсомолец
Применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) против российской территории американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) или других дальнобойных орудий НАТО приведет к более чем серьезным последствиям.
ТАСС
В сложившейся ситуации российской армии придется оттеснять украинских неонацистов, подчеркнул Гаврилов, от российских границ.
Московский Комсомолец
Представитель российский делегации отметил, что Вашингтон подталкивает страны Запада к сотрудничеству с Киевом и обострению отношений с Москвой.
Главный региональный

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МИД заявил, что Россия может жестко ответить на поставки вооружения Украине
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