Применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) против российской территории американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) или других дальнобойных орудий НАТО приведет к более чем серьезным последствиям.
Украинский кризис выявил такой разрыв во взглядах между жителями Восточной и Западной Германии, подобного которому ранее почти не наблюдалось по любым другим вопросам, пишет газета Der Tagesspiegel со ссылкой на данные исследовательской компании Forsa.
"Десятки бывших чиновников от Республиканской и Демократической партий объявили в среду о создании новой национальной политической третьей партии, чтобы обратиться к миллионам избирателей, которые, по их словам, встревожены тем, что они считают дисфункциональной двухпартийной системой Америки", - говорится в сообщении агентства.