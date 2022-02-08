"После окончания холодной войны следовало глубоко переосмыслить европейский порядок, и было бы лицемерием утверждать, что расширение НАТО совместимо с развитием настоящих дружеских отношений с Россией", — сказал дипломат.
Москва не раз заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают не только США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, но и Украина, опасающаяся потерять транзит, является коммерческим проектом, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.
Фразу президента России Владимира Путина «нравится, не нравится — терпи, моя красавица», прозвучавшую в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Москве насчет выполнения Киевом Минских соглашений, было сложно перевести на французский язык.