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Дипломат Геэнно назвал худшей ошибкой НАТО обещание принять Украину в альянс

Обещание НАТО принять в свои ряды Украину и Грузию, данное в 2008 году, оказалось "худшим компромиссом" Североатлантического альянса в отношениях с Россией.
Life.ru
По мнению специалиста по международным отношениям, у России нет планов воссоздать Советский Союз, но при этом в Москве хотят иметь близкие отношения с Киевом.
Российская газета
"После окончания холодной войны следовало глубоко переосмыслить европейский порядок, и было бы лицемерием утверждать, что расширение НАТО совместимо с развитием настоящих дружеских отношений с Россией", — сказал дипломат.
РИА Новости
В последние месяцы Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе.
РИА Новости

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Дипломат Геэнно назвал худшей ошибкой НАТО обещание принять Украину в альянс
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