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Дипломат Лозинский объяснил, что Россия не обязывалась бороться с сепаратизмом на Украине

Как отметил дипломат, "перед лицом разгула национал-радикальных элементов на Украине и в ситуации, когда в стране при поддержке извне произошел государственный переворот с применением силы, реализация населением Крыма и Севастополя права на самоопределение и последующее вхождение в состав России стало для него единственно возможным способом защиты своих жизненно важных интересов".В источнике

С чего всё началось

Дипломат Лозинский объяснил, что Россия не обязывалась бороться с сепаратизмом на Украине
Россия не брала на себя обязательств принуждать часть Украины оставаться в ее составе вопреки воле граждан, заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН представитель российской делегации Денис Лозинский.
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