Lenta.ruДипломат МИД России Ермаков назвал двуличной политику Запада по ядерному оружию в ЕвропеЗападу стоит задуматься над опасностью размещения ядерного оружия США в Европе вместо того, а не обсуждать угрозы размещения российского ядерного оружия в Белоруссии.URA.RuПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко в конце прошлого года заявил, что республика предложит России разместить на своей территории ядерное оружие, если оно будет развернуто в Польше.РБКПосле распада СССР на белорусской территории остались десятки зарядов к стратегическим межконтинентальным ракетам "Тополь" и более тысячи тактических ядерных боеголовок.РИА НовостиПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, что размещение различных видов вооружений у границ страны повлечет меры для балансирования ситуации.ВедомостиЧитать далееСвернутьНародные новостиНародные новостиНациональная служба новостейiReactorПрофильЭкономика сегодняРЕН ТВПолитРоссияLife.ruРБКТелеканал 360°Комсомольская правдаИзвестияИА Красная ВеснаНовостной фронтФАНГазета.RuТК ЗвездаПодробнее о событииДиректор департамента МИДа Ермаков заявил о двуличии позиции Запада по ядерному оружиюРБК21:14Дипломат Ермаков указал на двуличие Запада по вопросу размещения ядерного оружия в ЕвропеРИА Новости20:15Самое цитируемоеДипломат МИД России Ермаков назвал двуличной политику Запада по ядерному оружию в ЕвропеLenta.ru20:07МИД напомнил о ядерном оружии США в ЕвропеВзгляд.ру20:23МИД: Россия не смирится с двуличной позицией Запада по ядерному оружию США в ЕвропеNews.ru20:20МИД: Россия не будет мириться с позицией стран Запада по ядерному оружию США в ЕвропеRT на русском20:18В МИД России назвали двуличной политику Запада по ядерному оружию в ЕвропеГазета.Ru20:33Показать ещёОценить228Поделиться