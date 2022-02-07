"Разведкой Народной милиции ДНР получены сведения о прибытии в зону проведения так называемой операции объединенных сил вооруженных сил Украины польских наемников", — сказал журналистам представитель ведомства.
В Санкт-Петербурге администрация гимназии №168 попросила учительницу написать заявление об увольнении после чтения на уроке десятиклассникам произведений репрессированных в СССР Александра Введенского и Даниила Хармса.
Госкорпорация «Росатом» предложила построить в Западной Сибири для компании «Газпром» новую атомную электростанцию (АЭС), для поставок электроэнергии в Европу, узнал «Ъ». Авторы инициативы предлагают перевести системы транспортировки газа с газовых турбин на электроприводы с использованием АЭС, чтобы снизить уровень вредных выбросов в атмосферу.