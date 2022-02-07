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Дипломат МИД России Ермаков назвал двуличной политику Запада по ядерному оружию в Европе

Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков призвал Запад задуматься об угрозе ядерного оружия США в Европе.
Lenta.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в конце прошлого года заявил, что республика предложит России разместить на своей территории ядерное оружие, если оно будет развернуто в Польше.
РБК
7 января в Госдепартаменте США назвали проблематичной реализацию требования России по выводу американского ядерного оружия из стран НАТО в Европе.
Известия
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, что размещение различных видов вооружений у границ страны повлечет меры для балансирования ситуации.
Ведомости

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Директор департамента МИДа Ермаков заявил о двуличии позиции Запада по ядерному оружию
РБК21:14
Дипломат Ермаков указал на двуличие Запада по вопросу размещения ядерного оружия в Европе
РИА Новости20:15
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В МИД России назвали двуличной политику Запада по ядерному оружию в Европе
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