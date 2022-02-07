По мнению постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд, сообщения о военных учениях в Белоруссии, а также наращивание Россией военного присутствия близ Украины «являются сигналом для США, что РФ агрессивно настроена в отношении Украины».
Депутаты Госдумы подготовили инициативу, предоставляющую гражданам право всеми способами защищать свою жизнь, родных и близких от любого преступного посягательства незаконно проникших в дом или квартиру лиц.
В Астраханской области в отношении чиновников города Знаменска возбудили уголовное дело о халатности после 120 нападений бездомных собак на людей, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Генеральной прокуратуры.