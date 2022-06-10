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Дипломат Полянский назвал попытку Байдена обвинить Россию в инфляции в США неубедительной

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский ответил на слова президента США Джо Байдена, который обвинил Россию в растущей инфляции.
Lenta.ru
"Неубедительная и тщетная попытка президента США переложить вину и избежать ответственности", - констатировал российский дипломат.
ТАСС
Глава Белого дома утверждал, что в США "никогда не видели ничего подобного "налогу Путина" на продукты питания и бензин".
ТАСС
Инфляция в США по итогам мая ускорилась до максимума с декабря 1981 года — до 8,6 процента с 8,3 процента месяцем ранее.
РИА Новости

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Зампостпреда в ООН Полянский счел неубедительной попытку Байдена переложить на РФ ответственность за инфляцию
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