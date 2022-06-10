Итальянское правительство рассекретило документ о пророссийских настроениях в местных СМИ и среди блогеров после публикации в газете Corriere della Sera о расследовании со стороны Комитета парламента Италии по безопасности (Copasir) в отношении итальянских граждан, которые якобы являются частью пророссийской пропаганды в Италии.
Мосгорсуд освободил из СИЗО под домашний арест бывшего зампреда Центробанка России Константина Корищенко, который почти год был под стражей по обвинению в хищении почти 1,5 миллиарда рублей из АКБ «Инвестбанк».
Как сообщает украинское издание Страна.ua, ссылаясь на собственные источники, в Сербии задержали экс-начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, а сопровождающий его - гражданин Германии Александр Акст.