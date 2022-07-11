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Дипломат Рябоконь допустил введение запрета на работу литовских автотранспортных компаний

Москва может ограничить работу литовских перевозчиков в ответ на прекращение Вильнюсом транзита российских грузов в Калининград, считает
 временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь.
РИА Новости
Литва прекратила транзит санкционных товаров в Калининградскую область 18 июня.
Lenta.ru
По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, ожидается дипломатическое решение проблемы.
РИА Новости
Источник в Еврокомиссии сообщал РИА Новости, что ЕК находится в тесном контакте с властями Литвы по транзиту товаров в Калининград и в развитие ситуации будет давать дополнительные инструкции.
РИА Новости

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