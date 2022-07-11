РИА НовостиДипломат Рябоконь допустил введение запрета на работу литовских автотранспортных компанийМосква может ограничить работу литовских перевозчиков в ответ на прекращение Вильнюсом транзита российских грузов в Калининград, считает временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь.РИА НовостиЛитва прекратила транзит санкционных товаров в Калининградскую область 18 июня.Lenta.ruПо словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, ожидается дипломатическое решение проблемы.РИА НовостиИсточник в Еврокомиссии сообщал РИА Новости, что ЕК находится в тесном контакте с властями Литвы по транзиту товаров в Калининград и в развитие ситуации будет давать дополнительные инструкции.РИА НовостиЧитать далееСвернутьВечерняя МоскваВечерняя МоскваМолваРБКАргументы и ФактыRT на русскомПятый каналГазета.RuФАНКомсомольская правдаПодробнее о событииНаталья Скорлыгина об остановке сухопутного транзита в ЕСКоммерсантъ17:56Российский дипломат Рябоконь предложил задуматься об уменьшении транзита грузов в ЕСКомсомольская правдавчера в 11:15Дипломат Рябоконь допустил введение запрета на работу литовских автотранспортных компанийГазета.Ruвчера в 14:43Дипломат Рябоконь допустил введение запрета на работу литовских автотранспортных компанийРИА Новостивчера в 13:56Поверенный в делах России в Литве Рябоконь предложил уменьшить транзит грузов в ЕС из-за КалининградаРЕН ТВвчера в 11:40Рябоконь допустил, что Россия может запретить работу литовских транспортных компанийLenta.ruвчера в 16:40Временный поверенный РФ в Литве Рябоконь предложил уменьшить транзит грузов в ЕСNews.ruвчера в 10:26Показать ещёОценить2KПоделиться