Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что для страны важно иметь возможность подать заявку на вступление в Североатлантический альянс на фоне усиления военного сотрудничества Хельсинки с Европейским Союзом.
По словам премьер-министра страны, в настоящий момент ведётся оценка обстановки в регионе, на основании которой и будет приниматься решение по подаче заявки на вступление Финляндии в Североатлантический альянс.
«Финляндия свои задачи безопасности и сотрудничества с западными странами может решать в данный момент без членства в НАТО. Какой-то радикальной потребности в членстве в НАТО для Финляндии нет», — цитирует Тимофеева РИА Новости.
Владимир Путин уволил из Следственного комитета России генерал-майора юстиции Рустама Габдулина, возглавлявшего расследования «болотного» и «московского» дел, трагедии в «Зимней вишне» и массового убийства в Пермском университете.