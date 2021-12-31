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Премьер-министр Финляндии Марин заявила о праве подать заявку на вступление в НАТО

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Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что для страны важно иметь возможность подать заявку на вступление в Североатлантический альянс на фоне усиления военного сотрудничества Хельсинки с Европейским Союзом.
РИА Новости
По словам премьер-министра страны, в настоящий момент ведётся оценка обстановки в регионе, на основании которой и будет приниматься решение по подаче заявки на вступление Финляндии в Североатлантический альянс.
Avia.pro
«Финляндия свои задачи безопасности и сотрудничества с западными странами может решать в данный момент без членства в НАТО. Какой-то радикальной потребности в членстве в НАТО для Финляндии нет», — цитирует Тимофеева РИА Новости.
ФАН
22 декабря президент РФ Владимир Путин предложил начать предметные переговоры с НАТО по вопросу нерасширения альянса на восток.
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