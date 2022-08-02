Обретение Киевом ядерного оружия нарушило бы обязательства Украины по ДНЯО, грубейшим образом подорвало бы режим нераспространения ядерного оружия, заявил, выступая на Обзорной конференции ДНЯО, представитель российской делегации Александр Трофимов.
"Не могут не вызывать озабоченность высказывания представителей Киева, не только ставящие под вопрос жизнеспособность Будапештского меморандума, но и способные трактоваться как заявка на пересмотр безъядерного статуса Украины", - сказал Трофимов.
Находящаяся с визитом на Тайване спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила в ходе встречи с вице-спикером Законодательного юаня Цай Цичаном о том, что желает расширять межпарламентские связи между США и Тайванем.