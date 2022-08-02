Будьте в Плюсе

Дипломат Трофимов: обретение Украиной ядерного оружия нарушило бы ее обязательства по ДНЯО

Обретение Киевом ядерного оружия нарушило бы обязательства Украины по ДНЯО, грубейшим образом подорвало бы режим нераспространения ядерного оружия, заявил, выступая на Обзорной конференции ДНЯО, представитель российской делегации Александр Трофимов.
РИА Новости
"Не могут не вызывать озабоченность высказывания представителей Киева, не только ставящие под вопрос жизнеспособность Будапештского меморандума, но и способные трактоваться как заявка на пересмотр безъядерного статуса Украины", - сказал Трофимов.
РИА Новости
В частности, призванные противодействовать росту агрессивного национализма и шовинизма на Украине.
Телеканал 360°
По словам дипломата, Киев не соблюдает свои обязательства по Будапештским договорённостям на протяжении многих лет.
РИА Новости

Подробнее о событии

МИД РФ: обретение Украиной ядерного оружия противоречило бы ее обязательствам по ДНЯО
ФАН21:06
Дипломат Трофимов: обретение Украиной ядерного оружия нарушило бы ее обязательства по ДНЯО
РИА Новости19:33
Самое цитируемое
МИД России: обретение Украиной ядерного оружия нарушило бы ее обязательства по ДНЯО
Телеканал 360°20:42
В МИД России раскрыли риски появления ядерного оружия у Украины
URA.Ru19:49
МИД РФ: наличие ядерного оружия нарушит обязательства Украины по ДНЯО
News.ru20:30
В МИД РФ объяснили, чем чревато получение Украиной ядерного оружия
Московский Комсомолец20:15
МИД РФ: обретение Украиной ядерного оружия создаст риски для международной безопасности
Lenta.ru20:39

Интересное

МО РФ: боевики расстреляли в Херсонской области автобус с эвакуированными жителями

Бойцы украинских формирований расстреляли в Херсонской области автобус с мирными жителями, которые эвакуировались на подконтрольные киевским властям территории.
ТАССвчера в 14:30

Пелоси заявила о желании расширять межпарламентское сотрудничество США и Тайваня

Находящаяся с визитом на Тайване спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила в ходе встречи с вице-спикером Законодательного юаня Цай Цичаном о том, что желает расширять межпарламентские связи между США и Тайванем.
Взгляд.ру23:09

Замглавы МИД России Сыромолотов заявил о «признании» США в создании «IT-армии Украины»

«Признаются и в том, что создали «IT-армию Украины» для атак на российскую инфраструктуру», — отмечал замглавы российского внешнеполитического ведомства.
РБК23:23

Блогер Даня Милохин ответил, станет ли он преемником Шатунова

Блогер Даня Милохин впервые прокомментировал заявления СМИ о том, что он может стать преемником умершего Юрия Шатунова и исполнять песни группы «Ласковый май».
Центральная Служба Новостейвчера в 16:43

Посол Антонов заявил о вреде американских санкций против России для мировых рынков

Посол России в США Анатолий Антонов заявил о вреде американских санкций против Москвы для мировых рынков.
Lenta.ru22:04

Колумнист NYT Фридман заявил о глубоком недоверии между Белым домом США и Зеленским

«Существует глубокое недоверие между Белым домом и президентом Украины Владимиром Зеленским, значительно большее, чем сообщается», — написал Фридман.
Lenta.ru22:53

Дипломат Трофимов отверг обвинения в адрес РФ в угрозе применить ядерное оружие на Украине

Дипломат назвал нечистоплотной интерпретацию высказываний российского руководства, согласно которой Москва якобы угрожает применить на Украине ядерное оружие.
РИА Новости18:26

The Telegraph: Украина и Великобритания шантажируют США

Иными словами, Скибицкий дал понять, что у США всегда есть возможность остановить потенциальную атаку на стадии обсуждения.
Общественная служба новостейвчера в 09:47

Визитом Пелоси на Тайвань США хотят указать КНР его место

Чрезвычайный цинизм ситуации: только что состоялся длинный диалог Байдена и Си, что вроде бы затевался американской стороной, дабы ослабить напряжённость.
NVL20:12

EAD: страдающая от энергокризиса Германия стала перехватывать у Индии российский газ СПГ

Страдающая от энергетического кризиса ФРГ начала перехватывать у Индии российский газ. Об этом сообщается на сайте издания EADayli.
АБНвчера в 15:25