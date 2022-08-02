"Подобный дестабилизирующий шаг противоречил бы обязательствам Киева по ДНЯО, грубейшим образом подрывал целостность режима нераспространения ядерного оружия и создавал неприемлемые риски для международной безопасности", - добавил он.
"Не могут не вызывать озабоченность высказывания представителей Киева, не только ставящие под вопрос жизнеспособность Будапештского меморандума, но и способные трактоваться как заявка на пересмотр безъядерного статуса Украины", - сказал Трофимов.
Глава американского киберкомандования, директор агентства национальной безопасности генерал Пол Накасоне в начале июня заявил в интервью Sky News, что армейские хакеры США провели несколько "наступательных операций", поддержав Украину.