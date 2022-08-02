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Дипломат Трофимов: обретение Украиной ядерного оружия нарушило бы ее обязательства по ДНЯО

"Подобный дестабилизирующий шаг противоречил бы обязательствам Киева по ДНЯО, грубейшим образом подрывал целостность режима нераспространения ядерного оружия и создавал неприемлемые риски для международной безопасности", - добавил он.
РИА Новости
"Не могут не вызывать озабоченность высказывания представителей Киева, не только ставящие под вопрос жизнеспособность Будапештского меморандума, но и способные трактоваться как заявка на пересмотр безъядерного статуса Украины", - сказал Трофимов.
РИА Новости
По словам дипломата, Киев не соблюдает свои обязательства по Будапештским договорённостям на протяжении многих лет.
РИА Новости
В частности, украинские власти только потворствуют росту агрессивного шовинизма и национализма в стране.
РЕН ТВ

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МИД РФ: обретение Украиной ядерного оружия противоречило бы ее обязательствам по ДНЯО
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Дипломат Трофимов: обретение Украиной ядерного оружия нарушило бы ее обязательства по ДНЯО
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