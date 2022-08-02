«Хотели бы решительно отвергнуть прозвучавшие абсолютно беспочвенные, и оторванные от реальности, и неприемлемые спекуляции на счёт того, что Россия якобы угрожает применением ядерного оружия, в частности на Украине», — добавил Трофимов.