«Хотели бы решительно отвергнуть прозвучавшие абсолютно беспочвенные, и оторванные от реальности, и неприемлемые спекуляции на счёт того, что Россия якобы угрожает применением ядерного оружия, в частности на Украине», — добавил Трофимов.
Как подчеркнул представитель РФ, Москва считает одной из важнейших задач "сохранение всеми странами "ядерной пятерки" приверженности постулату о недопущении ядерной войны, подтвержденному ими в январском совместном заявлении на высшем уровне".
Во время конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия госсекретарь США Энтони Блинкен сделал заявление, в котором прозвучали обвинения в использовании российскими вооруженными силами Запорожской АЭС в качестве военной базы.