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Дипломат Трофимов отверг обвинения в адрес РФ в угрозе применить ядерное оружие на Украине

Ни один из сценариев применения ядерного оружия Россией неприменим к ситуации на Украине, заявил, выступая на Обзорной конференции ДНЯО, представитель российской делегации Александр Трофимов.
РИА Новости
«Хотели бы решительно отвергнуть прозвучавшие абсолютно беспочвенные, и оторванные от реальности, и неприемлемые спекуляции на счёт того, что Россия якобы угрожает применением ядерного оружия, в частности на Украине», — добавил Трофимов.
REGNUM
Как подчеркнул представитель РФ, Москва считает одной из важнейших задач "сохранение всеми странами "ядерной пятерки" приверженности постулату о недопущении ядерной войны, подтвержденному ими в январском совместном заявлении на высшем уровне".
ТАСС
Во время конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия госсекретарь США Энтони Блинкен сделал заявление, в котором прозвучали обвинения в использовании российскими вооруженными силами Запорожской АЭС в качестве военной базы.
Известия

Подробнее о событии

МИД: ни один из сценариев применения Россией ядерного оружия не касается Украины
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Дипломат Трофимов отверг обвинения в адрес РФ в угрозе применить ядерное оружие на Украине
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