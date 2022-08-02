«Хотели бы решительно отвергнуть прозвучавшие абсолютно беспочвенные и оторванные от реальности и неприемлемые спекуляции на счет того, что Россия якобы угрожает применением ядерного оружия, в частности, на Украине», – заявил Трофимов.
Во время конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия госсекретарь США Энтони Блинкен сделал заявление, в котором прозвучали обвинения в использовании российскими вооруженными силами Запорожской АЭС в качестве военной базы.
Глава американского киберкомандования, директор агентства национальной безопасности генерал Пол Накасоне в начале июня заявил в интервью Sky News, что армейские хакеры США провели несколько "наступательных операций", поддержав Украину.