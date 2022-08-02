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Дипломат Трофимов отверг обвинения в адрес РФ в угрозе применить ядерное оружие на Украине

Ни один из сценариев применения ядерного оружия Россией неприменим к ситуации на Украине, заявил, выступая на Обзорной конференции ДНЯО, представитель российской делегации Александр Трофимов.
РИА Новости
«Хотели бы решительно отвергнуть прозвучавшие абсолютно беспочвенные и оторванные от реальности и неприемлемые спекуляции на счет того, что Россия якобы угрожает применением ядерного оружия, в частности, на Украине», – заявил Трофимов.
Политическая Экспертиза
Во время конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия госсекретарь США Энтони Блинкен сделал заявление, в котором прозвучали обвинения в использовании российскими вооруженными силами Запорожской АЭС в качестве военной базы.
Известия
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
РИА Новости

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В МИД России назвали неприемлемым сценарий применения ядерного оружия на Украине
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