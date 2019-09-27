В дипломатической среде уверены: Запад заранее назвал Россию виновной в крушении Boeing рейса MH17 в Донбассе, не дожидаясь завершения следствия. Там напомнили, что Запад не стал следовать совету короля Нидерландов Виллема-Александра сотрудничать с российским следствием.

Дипломат обвинил следствие по MH17 в заготовленном ответе

Политика Трамп отказался снимать санкции с Ирана в обмен на переговоры Президент США Дональд Трамп заявил, что ответил отказом на предложение властей Ирана снять со страны все санкции в обмен на встречу.

Армия и оружие В России могут развернуть производство израильских боевых роботов По словам Ракишева, компания General Robotics рассматривает вариант размещения производства роботизированных систем для военных на территории России, либо Казахстана.

Единоборства Расул Мирзаев проиграл нокаутом. Впервые в карьере После перерыва в 10 месяцев Расул Мирзаев вернулся в клетку на турнире АСА 99 и проиграл в первом раунде Шамилю Шахбулатову.

Экономика Акции китайских компаний рухнули из-за угрозы ухода с бирж США Акции большинства китайских компаний, которые торгуются на фондовых биржах в США, показали резкое падение после сообщений о том, что Белый дом рассматривает возможность исключения ценных бумаг китайских компаний из котировального списка американских фондовых бирж.

Кино Человек-паук вернется в киновселенную Marvel В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.

Хоккей ЦСКА одержал победу над «Торпедо» в матче КХЛ Московский ЦСКА одержал победу над нижегородским "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Общество Медведев поручил обновить потребительскую корзину россиян Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам проработать переход на новую потребительскую корзину, говорится в перечне поручений председателя правительства.

Наука Математика упростила поиск золота Российские математики и геофизики разработали способ повышения эффективности электромагнитного метода разведки (CSEM) месторождений золота и других руд.

Шоу-бизнес Собчак зарабатывает в девять раз больше Богомолова Оказалось, что телеведущая зарабатывает почти в десять раз больше своего нового супруга.

Политика Вице-премьер Украины подверг критике работу СНГ Вице-премьер Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба заявил, что страны СНГ (Содружества Независимых Государств) ни на что не способны.

Политика В США обвинили Россию в скандальном разговоре Трампа с Зеленским Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что, по всей видимости, "Россия приложила руку" именно к демократу Нэнси Пелоси, которая и раздула скандал вокруг телефонного разговора лидера США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского.

Общество Производитель Барби выпустил гендерно-нейтральную куклу Производитель куклы Барби компания Mattel выпустила новую игрушку.

Армия и оружие Минск назвали преградой для НАТО на пути к Москве Присутствие американских военных в Литве усилит напряжение, вызванное наращиванием группировки НАТО в Восточной Европе, заявил RT военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

Происшествия Адвокат сообщил об ухудшении состояния здоровья Ассанжа Адвокат основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Карлос Поведа сообщил, что состояние здоровья его подопечного ухудшается из-за изоляции от внешнего мира.

Экономика Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.

Наука В Черном море найдены мусорные острова Как сообщает «Интерфакс», за четыре дня полетов ученые встретили все три вида китообразных, обитающих в Черном море.

Политика Лавров заявил Помпео о готовности России к диалогу с США Россия открыта для диалога с США в различных областях, но только на основе уважения интересов друг друга, сообщили журналистам в МИД РФ по итогам встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео в рамках Генассамблеи ООН.

Музыка The Beatles выложили новый клип к 50-летию альбома Abbey Road The Beatles представили новый видеоклип к песне Джорджа Харрисона "Here Comes The Sun" к 50-летию альбома Abbey Road.

Гаджеты Xiaomi рассказала, сколько времени и денег потратила на Mi Mix Alpha В сентябре этого года Xiaomi представила смартфон Mi Mix Alpha с экраном почти на весь корпус. Процент полезной площади — более 180%.

Происшествия Сотрудницы погранслужбы Украины убили новорожденного ребенка Две сотрудницы погранслужбы во Львове убили младенца, передает РИА "Новости" со ссылкой на Государственного бюро расследований.

Здоровье Медики посоветовали отказаться от приема анальгетиков по утрам Ученый отметил, что, например, таблетки для снижения артериального давления лучше всего пить перед сном, потому что это позволит избежать утреннего пика давления и сердечного приступа.

Авто Стартовало производство новых автобусов для Подмосковья ЛиАЗ запустил производство новых автобусов к концу 2020 года.

Происшествия Обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого отпустили из СИЗО Физика Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.

Авто Volvo сделала анонс первого электрического кроссовера Volvo XC40 Принадлежащая Geely марка заявляет, что выпустит больше деталей о чистом электрическом кроссовере в ближайшие недели, до первого публичного показа, запланированного на 16 октября.