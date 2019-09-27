Политика
Газета.RuДипломат обвинил следствие по MH17 в заготовленном ответе
В дипломатической среде уверены: Запад заранее назвал Россию виновной в крушении Boeing рейса MH17 в Донбассе, не дожидаясь завершения следствия. Там напомнили, что Запад не стал следовать совету короля Нидерландов Виллема-Александра сотрудничать с российским следствием.
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Кино
Уилл Смит представил фильм «Гемини»
Общественное телевидение России вчера в 22:09
Политика
Трамп отказался снимать санкции с Ирана в обмен на переговоры
Президент США Дональд Трамп заявил, что ответил отказом на предложение властей Ирана снять со страны все санкции в обмен на встречу.
RT на русском 09:39
Армия и оружие
В России могут развернуть производство израильских боевых роботов
По словам Ракишева, компания General Robotics рассматривает вариант размещения производства роботизированных систем для военных на территории России, либо Казахстана.
Военное обозрение вчера в 03:44
Единоборства
Расул Мирзаев проиграл нокаутом. Впервые в карьере
После перерыва в 10 месяцев Расул Мирзаев вернулся в клетку на турнире АСА 99 и проиграл в первом раунде Шамилю Шахбулатову.
Матч ТВ 14:42
Экономика
Акции китайских компаний рухнули из-за угрозы ухода с бирж США
Акции большинства китайских компаний, которые торгуются на фондовых биржах в США, показали резкое падение после сообщений о том, что Белый дом рассматривает возможность исключения ценных бумаг китайских компаний из котировального списка американских фондовых бирж.
РБК 14:43
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Хоккей
ЦСКА одержал победу над «Торпедо» в матче КХЛ
Московский ЦСКА одержал победу над нижегородским "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 14:56
Общество
Медведев поручил обновить потребительскую корзину россиян
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам проработать переход на новую потребительскую корзину, говорится в перечне поручений председателя правительства.
Газета Кемерова 06:38
Наука
Математика упростила поиск золота
Российские математики и геофизики разработали способ повышения эффективности электромагнитного метода разведки (CSEM) месторождений золота и других руд.
BitCryptoNews вчера в 08:45
Шоу-бизнес
Собчак зарабатывает в девять раз больше Богомолова
Оказалось, что телеведущая зарабатывает почти в десять раз больше своего нового супруга.
Рамблер 15:22
Политика
Вице-премьер Украины подверг критике работу СНГ
Вице-премьер Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба заявил, что страны СНГ (Содружества Независимых Государств) ни на что не способны.
Политическая Экспертиза 03:46
Политика
В США обвинили Россию в скандальном разговоре Трампа с Зеленским
Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что, по всей видимости, "Россия приложила руку" именно к демократу Нэнси Пелоси, которая и раздула скандал вокруг телефонного разговора лидера США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского.
Газета.Ru 13:32
Общество
Производитель Барби выпустил гендерно-нейтральную куклу
Производитель куклы Барби компания Mattel выпустила новую игрушку.
ТАСС 25 сентября в 12:56
Армия и оружие
Минск назвали преградой для НАТО на пути к Москве
Присутствие американских военных в Литве усилит напряжение, вызванное наращиванием группировки НАТО в Восточной Европе, заявил RT военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.
Lenta.ru вчера в 11:52
Происшествия
Адвокат сообщил об ухудшении состояния здоровья Ассанжа
Адвокат основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Карлос Поведа сообщил, что состояние здоровья его подопечного ухудшается из-за изоляции от внешнего мира.
RT на русском 18:59
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК 11:27
Армия и оружие
Китай спустил на воду первый универсальный десантный корабль
Первый универсальный десантный корабль Китая спущен на воду в Шанхае.
Известия 25 сентября в 00:11
Наука
В Черном море найдены мусорные острова
Как сообщает «Интерфакс», за четыре дня полетов ученые встретили все три вида китообразных, обитающих в Черном море.
Популярная механика 11:05
Политика
Лавров заявил Помпео о готовности России к диалогу с США
Россия открыта для диалога с США в различных областях, но только на основе уважения интересов друг друга, сообщили журналистам в МИД РФ по итогам встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео в рамках Генассамблеи ООН.
РИА Новости 13:30
Музыка
The Beatles выложили новый клип к 50-летию альбома Abbey Road
The Beatles представили новый видеоклип к песне Джорджа Харрисона "Here Comes The Sun" к 50-летию альбома Abbey Road.
Интерфакс 07:34
Происшествия
Обыски прошли у экс-зампреда правительства Забайкалья Паздникова - источник
Обыски прошли у недавно уволившегося заместителя председателя правительства Забайкалья Виктора Паздникова.
Zab.RU 09:34
Гаджеты
Xiaomi рассказала, сколько времени и денег потратила на Mi Mix Alpha
В сентябре этого года Xiaomi представила смартфон Mi Mix Alpha с экраном почти на весь корпус. Процент полезной площади — более 180%.
Life.ru 25 сентября в 09:17
Происшествия
Сотрудницы погранслужбы Украины убили новорожденного ребенка
Две сотрудницы погранслужбы во Львове убили младенца, передает РИА "Новости" со ссылкой на Государственного бюро расследований.
Газета.Ru 14:14
Здоровье
Медики посоветовали отказаться от приема анальгетиков по утрам
Ученый отметил, что, например, таблетки для снижения артериального давления лучше всего пить перед сном, потому что это позволит избежать утреннего пика давления и сердечного приступа.
Известия 25 сентября в 09:29
Авто
Стартовало производство новых автобусов для Подмосковья
ЛиАЗ запустил производство новых автобусов к концу 2020 года.
32CARS.ru 06:59
Происшествия
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
РИА Новости 10:07
Происшествия
Обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого отпустили из СИЗО
Физика Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.
Lenta.ru 15:39
Авто
Volvo сделала анонс первого электрического кроссовера Volvo XC40
Принадлежащая Geely марка заявляет, что выпустит больше деталей о чистом электрическом кроссовере в ближайшие недели, до первого публичного показа, запланированного на 16 октября.
32CARS.ru 25 сентября в 04:04
Армия и оружие
Украинские военные получили сертификаты на использование новых дронов
RT на русском 17:05
Общество
ГИБДД отказалась от фото нарушений из приложения «Помощник Москвы»
С помощью приложения граждане отсылают снимки нарушений стоянки в Московскую административную дорожную инспекцию или ГИБДД.
Москва 24 19:01