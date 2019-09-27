Политика

Газета.RuГазета.RuДипломат обвинил следствие по MH17 в заготовленном ответе

В дипломатической среде уверены: Запад заранее назвал Россию виновной в крушении Boeing рейса MH17 в Донбассе, не дожидаясь завершения следствия. Там напомнили, что Запад не стал следовать совету короля Нидерландов Виллема-Александра сотрудничать с российским следствием.
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В МИД обвинили следствие по крушению МН17 в подгонке данных под ответ

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Источник: следствие по крушению MH17 на Украине подгоняет задачи под заготовленный ответ

ТАСС11:56
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Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк

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Девятка.RU вчера в 07:13
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Политика

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон постепенно вырабатывают общее понимание того, как содействовать населению Сирии в вопросе урегулирования ситуации в стране.
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