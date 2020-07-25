Дипломаты КНР покинули генконсульство в Хьюстоне

Сотрудники генконсульства КНР в Хьюстоне после требования правительства США покинули здание, федералы уже вошли внутрь. Требование закрыть генконсульство Вашингтон выдвинул во вторник. По словам главы китайского МИДа Вана Вэньбина, это провокация, и она нарушает нормы международного права.