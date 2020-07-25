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Вести.Ru
Вести.Ru

Дипломаты КНР покинули генконсульство в Хьюстоне

Сотрудники генконсульства КНР в Хьюстоне после требования правительства США покинули здание, федералы уже вошли внутрь. Требование закрыть генконсульство Вашингтон выдвинул во вторник. По словам главы китайского МИДа Вана Вэньбина, это провокация, и она нарушает нормы международного права.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

Дипломаты покинули консульство КНР в Хьюстоне после приказа закрыться

Интерфакс22:54
News.ru

Сотрудники китайского консульства освободили здание в Хьюстоне

News.ru01:58
РИА Новости

СМИ: китайские дипломаты покинули генконсульство в Хьюстоне

РИА Новости01:54
Московский Комсомолец

Американские федеральные агентства проникли в китайское консульство в Хьюстоне

Московский Комсомолец02:08
Вести.Ru

Дипломаты КНР покинули генконсульство в Хьюстоне

Вести.Ru04:47
Известия

Неизвестные проникли в здание генконсульства КНР в Хьюстоне

Известия19:42
Газета.Ru

СМИ сообщили о попытке выломать дверь консульства КНР в Хьюстоне

Газета.Ru18:58

Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ruвчера в 11:51
1,6K

Состоялся глобальный запуск MMORPG V4

К запуску V4 разработчики подготовили ряд глобальных ивентов с различными наградами, а игроки, прошедшие предварительную регистрацию, могут претендовать на уникальные бонусы.
Srnsk23 июля в 11:24
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Пропавший в Подмосковье олимпийский чемпион по борьбе найден мертвым

Олимпийский чемпион по вольной борьбе 1964 года, многократный чемпион мира, известный спортивный журналист Александр Иваницкий, который продолжительное время возглавлял редакцию спортивных программ Гостелерадио СССР, пропал в среду, когда отправился в лес за грибами в Рузском районе Подмосковья, но обратно не вернулся.
Российская газета04:46
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К поискам пропавшего под Симферополем ребенка привлекли водолазов

Более 500 человек привлечены к поискам пропавшего трехлетнего ребенка в Симферопольском районе Республики Крым, водолазы обследуют пруды и озеро, территорию обследуют с помощью дронов, сообщила в субботу ТАСС региональный представитель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Наталья Кропочева.
ТАСС01:57
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Мишустин увеличил льготный кредит для ряда транспортных компаний

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин увеличил до пяти миллиардов рублей максимальный размер льготного кредита для системообразующих компаний транспорта и обрабатывающей промышленности, сообщает в субботу пресс-служба кабмина.
РИА Новости03:24

В Dota 2 вышла Immortal Treasure II

Компания Valve выпустила очередное обновление для игры Dota 2. На этот раз в игре вышла долгожданная Immortal Treasure II для владельцев Боевого пропуска.
Bookmaker-ratings.ru02:12

Москалёв рассудит «Зенит» и «Химки» в финале Кубка России по футболу

Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении бригады арбитров Владимира Москалёва на финальный матч Кубка России по футболу, между петербургским «Зенитом» и подмосковными «Химками».
RT на русскомвчера в 02:43
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