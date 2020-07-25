Дипломаты КНР покинули генконсульство в Хьюстоне
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Сотрудники генконсульства КНР в Хьюстоне после требования правительства США покинули здание, федералы уже вошли внутрь. Требование закрыть генконсульство Вашингтон выдвинул во вторник. По словам главы китайского МИДа Вана Вэньбина, это провокация, и она нарушает нормы международного права.В источнике
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Американские федеральные агентства проникли в китайское консульство в Хьюстоне
Московский Комсомолец02:08