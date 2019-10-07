Сотрудники российского консульства проконтролируют вылет из США депутата Госдумы Инги Юмашевой, которую по прибытии в Нью-Йорк допросили агенты ФБР, сообщил РИА Новости посол России в США Анатолий Антонов.

с чего всё началось

Сотрудники российского консульства в Нью-Йорке проводят депутата Госдумы Ингу Юмашеву, которая ранее была допрошена сотрудниками ФБР, на обратный рейс до Москвы.

Дипломаты РФ в Нью-Йорке проводят депутата Юмашеву на обратный рейс

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