Сотрудники российского консульства в Нью-Йорке проводят депутата Госдумы Ингу Юмашеву, которая ранее была допрошена сотрудниками ФБР, на обратный рейс до Москвы.

Дипломаты РФ в Нью-Йорке проводят депутата Юмашеву на обратный рейс

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