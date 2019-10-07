Политика

ТАССТАССДипломаты РФ в Нью-Йорке проводят депутата Юмашеву на обратный рейс

Сотрудники российского консульства в Нью-Йорке проводят депутата Госдумы Ингу Юмашеву, которая ранее была допрошена сотрудниками ФБР, на обратный рейс до Москвы.
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