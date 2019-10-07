Политика
ТАССДипломаты РФ в Нью-Йорке проводят депутата Юмашеву на обратный рейс
Сотрудники российского консульства в Нью-Йорке проводят депутата Госдумы Ингу Юмашеву, которая ранее была допрошена сотрудниками ФБР, на обратный рейс до Москвы.
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Дипломаты РФ в США проконтролируют вылет Юмашевой в Москву после ее задержания в Нью-Йорке
Коммерсантъвчера в 20:17
Российские дипломаты проследят за отправкой депутата Госдумы в РФ после скандала с ФБР
Газета.Ruвчера в 19:18
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Политика
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Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик
В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
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Через 2-3 года в России могут запретить вейпы.
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Сбербанк упростил получение ипотеки
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Директор Заворотнюк обратился к СМИ из-за слухов о ее смерти
19 сентября пиар-директор актрисы заверила, что Заворотнюк находится в сознании.
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«Кавказский парадокс» выявили исследования о прибыли компаний
Как пояснила председатель совета директоров сети FinExpertiza Елена Трубникова, в северокавказских республиках на самом деле много компаний, которые получают прибыль, однако размер этой прибыли невелик.
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Появились фото Дарьи Клюкиной в свадебном платье
Сегодня на озере Комо в итальянском регионе Ломбардия прошло торжество в честь свадьбы победительницы 6-го сезона шоу «Холостяк» Дарьи Клюкиной и ее избранника, топ-менеджера «Газпром-медиа», Владимира Чопова.
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Эрдоган: войска США покидают северо-восток Сирии
Американские войска начали покидать северо-восток Сирии, где Турция готовит операцию по созданию зоны безопасности.
Политика
США пророчат увеличение влияния России в ЕС через энергетику
Газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток» в ближайшее десятилетие позволят России полностью прекратить транзит газа в Европу через Украину, а Евросоюз станет зависимым от РФ и его внешняя политика ослабнет, тогда как влияние России на ЕС значительно увеличится.
Шоу-бизнес
Муж Лолиты закрутил роман с косметологом
Ни Лолита Милявская, ни Дмитрий Иванов не называли причину своего развода.
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В РПЦ попросили «10 лет и полномочия» для повышения рождаемости
Протоиерей Димитрий (Смирнов) выразил готовность решить демографическую проблему России и захотел «10 лет и полномочия».
Здоровье
В Пензенской области скорректируют зарплаты главврачей больниц
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил проанализировать заработную плату главных врачей больниц, а также провести справедливую корректировку.
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы, как уберечься от гриппа
«Сделайте прививку против гриппа до начала эпидемического сезона, регулярно тщательно мойте руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта, пользуйтесь маской в местах скопления людей», — говорится в сообщении ведомства.
Экономика
Силуанову предлагают пересмотреть систему налогов для малого бизнеса
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Происшествия
В Новосибирске после массовой драки задержали 50 человек
По словам источника "Интерфакса" в экстренных службах региона, на месте было около 200 человек, в драке участвовали не все, задержаны 50 участников потасовки.
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Добровольцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск
Глава подразделения "Азов", экс-депутат Рады Андрей Билецкий заявил, что его бойцы заняли позиции вблизи населенного пункта Золотое в Донбассе.
Экономика
Фридмана обвиняют в рейдерском захвате бизнеса в Испании
Прокурор Хосе Гринда Гонсалес, занимающийся антикоррупционными расследованиями, в своем судебном заявлении описал попытку господина Фридмана завладеть ZWW как «рейд».
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