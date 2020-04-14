Общество
RuNews24.ruДипломаты США сообщали о проблемах в лаборатории Ухане до пандемии
В издании отмечают, что сотрудники посольства Соединенных Штатов направили в Вашингтон два дипломатические депеши, узнав о происходящем в уханьской лаборатории. Дипломаты сообщили, что в институте, где изучались коронавирусы летучих мышей, наблюдалась нехватка хорошо обученных специалистов.
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Экономика
Букмекерские конторы исключили из системообразующих предприятий
Ранее Генпрокуратура поручила ведомству проверить, как букмекерские конторы попали в список из 646 системообразующих для российской экономики предприятий.
Коммерсантъ 14:15
Общество
Крупнейший в мире самолет доставил в Варшаву тонны защитных масок
Самый крупный самолет в мире доставил в столицу Польши тонны защитных масок.
ToDay News Ufa 15:44
Общество
В Москве от коронавируса умер физик РАН
В Москве умер заразившийся коронавирусом научный сотрудник Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН кандидат физико-математических наук Данила Тлисов.
РБК 11:32
Политика
Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
«Формулировка «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей примирения и сотрудничества», — говорится в документе.
RT на русском 16:59
Политика
Генсек ООН раскритиковал решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ
Генсек ООН Антониу Гутерреш раскритиковал решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости 21:24
Экономика
Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35%
Владимир Путин заявил о резком снижении спроса и падении розничной торговли в России более чем на 35% в результате последствий коронавируса.
RT на русском 15:10
Политика
Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 08:08
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала фото из съемной однушки
Анастасия Волочкова как никто знает, что значит зарабатывать копеечку каторжным трудом.
Комсомольская правда 12:50
Общество
В США за сутки умерло рекордное число людей от коронавируса
В США умерло рекордное число людей от коронавируса за сутки — 2 228. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.
Lenta.ru 21:47
Армия и оружие
В России разрабатывают нового боевого робота «Соратник»
Первый этап опытно-конструкторской работы по разработке семейства боевых робототехнических комплексов «Соратник» для Министерства обороны начался в России.
Военное дело 04:11
Происшествия
Раскрыты детали проверки пропусков на въездах в Москву
Стали известны детали проверки пропусков на въездах в Москву и при перемещении внутри города в ближайшие дни.
Москва 24 18:41
Армия и оружие
Минобороны рассекретило архивные документы о Венской операции
75 лет назад, 13 апреля 1945 года советские войска освободили Вену от немецко-фашистских захватчиков.
Вместе-РФ вчера в 11:52
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14:36
Здоровье
Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, американский врач Деррик Смит оказался в последние минуты с больным, когда он подключал к нему аппарат искусственной вентиляции лёгких.
ToDay News Ufa вчера в 04:35
Политика
На Украине допустили нанесение ракетного удара по России
Украина может нанести удар по российским объектам реактивной системой залпового огня «Ольха», заявил Директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман.
Известия 19:39
Экономика
«АЛРОСА» сократит зарплату руководству на 20%
Зарплаты руководства "АЛРОСА" снизятся на 20% в результате мер по сокращению издержек, связанных с негативным влиянием коронавируса на мировую экономику и алмазный рынок, сообщила компания.
Интерфакс 13:24
Экономика
В алтайском городе-курорте обвально сократились платежи за услуги ЖКХ
Оплата коммунальных услуг в Алтайском крае сократилась в среднем на 5-7%, в Белокурихе же сокращение обвальное.
Алтапресс 21:22
Политика
Лавров прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
Глава российского МИД Сергей Лавров во время видеоконференции с журналистами назвал "циничными и возмутительными" действия муниципалитета Праги, принявшего беспрецедентное для республики решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу.
Российская газета 06:34
Общество
Власти Москвы отказали в выдаче почти миллиона цифровых пропусков
Власти Москвы за сутки отказали в оформлении 900 тыс. цифровых пропусков из-за неверных сведений, поданных заявителями.
РБК 06:19
Кино
Персонажи саги о Гарри Поттере появятся в «Фантастических тварях 3»
Культуромания 01:16
Здоровье
Попова назвала процент бессимптомных пациентов с коронавирусом
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что свыше 40 процентов зараженных коронавирусом из числа новых пациентов не имеют симптомов инфекции.
Моя Москва.онлайн 04:06
Общество
ВОЗ: пик заболеваемости коронавирусом в мире еще не пройден
Спикер ВОЗ сомневается, что вакцину от коронавируса изобретут в ближайшие 12 месяцев.
RuNews24.ru 11:07
Общество
Самолет с застрявшими в США россиянами вылетел из Нью-Йорка
Самолет с россиянами на борту, ранее застрявшими в США, вылетел из Нью-Йорка в Санкт-Петербург и Москву.
Lenta.ru 21:20
Кино
Появились первые кадры «Дюны» Дени Вильнёва
Игромания.ру 07:16
Общество
Самолет S7 вывез из Таиланда более 190 российских туристов
РИА Новости 04:01
Происшествия
В Ленобласти возбуждено дело после заражения иностранцев COVID-19
Следователи Ленинградской области завели уголовное дело о нарушении санитарных правил после того, как иностранцы в общежитии во Всеволжском районе заразились коронавирусом.
RT на русском 17:40
Общество
Первый испытатель вакцины от коронавируса рассказала о своих ощущениях
Американка Дженнифер Халлер, ставшая первым в мире человеком, получившим экспериментальную вакцину от коронавируса, рассказала в беседе с изданием The Telegraph о своих ощущениях.
РИА Новости 18:46
Энергетика
Цены на бензин на заправках России начали снижаться
В результате средние цены в России на бензин Аи-92 снизились на 4 копейки - до 43,04 руб./л, Аи-95 - на 3 копейки - до 46,1 руб./л. Стоимость летнего дизтоплива в среднем по стране составляют 49,96 руб./л.
Интерфакс 12:43
Экономика
Forbes сообщил об антикризисном пакете правительства в триллион рублей
Правительство намерено выделить около триллиона рублей для поддержки экономики в условиях ограничительных мер по сдерживанию распространения коронавируса.
РИА Новости 16:07
Киберспорт
RodjER об ALOHADANCE: «Токсик – это совершенно не про него»
Владимир RodjER Никогосян назвал Илью ALOHADANCE Коробкина нетоксичным человеком и очень хорошим тиммейтом.
CyberSport.ru 14:25