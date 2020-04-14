Общество

RuNews24.ruRuNews24.ruДипломаты США сообщали о проблемах в лаборатории в Ухане до пандемии

В издании отмечают, что сотрудники посольства Соединенных Штатов направили в Вашингтон два дипломатические депеши, узнав о происходящем в уханьской лаборатории. Дипломаты сообщили, что в институте, где изучались коронавирусы летучих мышей, наблюдалась нехватка хорошо обученных специалистов.
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Дипломаты США за два года до пандемии знали о проблемах в лаборатории в Ухане

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Американские СМИ узнали об опасных исследованиях коронавируса летучих мышей в Ухане

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Стало известно об исследовавшей коронавирус летучих мышей лаборатории в Ухане

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Дипломаты США сообщали о проблемах с безопасностью в лаборатории в Ухани

News.ruвчера в 11:50

Раскрыты данные о коронавирусной лаборатории в Ухане

Рамблервчера в 13:36

Дипломаты из США предупреждали о проблемах с безопасностью в лаборатории в Ухане

Интерфаксвчера в 09:52

Daily Signal объяснил стремление увидеть в пандемии COVID-19 руку Пекина

REGNUMвчера в 02:16
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 03:58, Ашберн
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