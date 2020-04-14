Общество
RuNews24.ruДипломаты США сообщали о проблемах в лаборатории в Ухане до пандемии
В издании отмечают, что сотрудники посольства Соединенных Штатов направили в Вашингтон два дипломатические депеши, узнав о происходящем в уханьской лаборатории. Дипломаты сообщили, что в институте, где изучались коронавирусы летучих мышей, наблюдалась нехватка хорошо обученных специалистов.
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Американские СМИ узнали об опасных исследованиях коронавируса летучих мышей в Ухане
Взгляд.рувчера в 13:09
Дипломаты из США предупреждали о проблемах с безопасностью в лаборатории в Ухане
Интерфаксвчера в 09:52
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 02:28, Ашберн
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Банки начали повышать требования к первоначальному взносу по ипотеке
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