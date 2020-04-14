Общество

RuNews24.ruRuNews24.ruДипломаты США сообщали о проблемах в лаборатории в Ухане до пандемии

В издании отмечают, что сотрудники посольства Соединенных Штатов направили в Вашингтон два дипломатические депеши, узнав о происходящем в уханьской лаборатории. Дипломаты сообщили, что в институте, где изучались коронавирусы летучих мышей, наблюдалась нехватка хорошо обученных специалистов.
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Раскрыты данные о коронавирусной лаборатории в Ухане

Рамблервчера в 13:36

Американские СМИ узнали об опасных исследованиях коронавируса летучих мышей в Ухане

Взгляд.рувчера в 13:09

Daily Signal объяснил стремление увидеть в пандемии COVID-19 руку Пекина

REGNUMвчера в 02:16

Дипломаты США сообщали о проблемах с безопасностью в лаборатории в Ухани

News.ruвчера в 11:50

Дипломаты США за два года до пандемии знали о проблемах в лаборатории в Ухане

Известиявчера в 10:08

Дипломаты из США предупреждали о проблемах с безопасностью в лаборатории в Ухане

Интерфаксвчера в 09:52

Стало известно об исследовавшей коронавирус летучих мышей лаборатории в Ухане

Lenta.ruвчера в 12:21
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 02:28, Ашберн
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Главврач больницы в Коммунарке Проценко вылечился от коронавируса

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Газета.Ru 00:56
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Для снижения цен на квартиры в новостройках нет никаких предпосылок

Эксперты отмечают, что вывод на рынок нового предложения квартир в новостройках в январе-марте уменьшился вдвое.
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Новосибирская семья пыталась сбежать из самоизоляции в Санкт-Петербург

Новосибирск, 15 апреля 2020, 06:01 — REGNUM В Новосибирске супружеская пара пыталась сбежать из-под карантина в Санкт-Петербург, но вместо этого отправится в обсерватор и заплатит штраф.
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Космос

Метан получен в лаборатории в условиях, близких к условиям космоса

В новом исследовании группа ученых под руководством Д. Касима (D. Qasim) из Астрофизической лаборатории Лейденского университета, Нидерланды, впервые успешно получила метан в условиях, близких к условиям космического пространства.
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Поддержка населения и компаний России «прямыми бюджетными выплатами» может оказаться эффективной для спасения экономики в условиях глобальной пандемии, 14 апреля заявил фонд «Либеральная миссия» в докладе «Коронакризис-2020: что будет и что делать».
ИА Красная Весна вчера в 07:38
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Происшествия

В Ульяновской области умерла пациентка с коронавирусом

В Ульяновской области в инфекционном отделении Центральной городской клинической больницы скончалась 68-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском вчера в 10:59
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Транспорт

На въездах в Москву образовались пробки из-за проверки пропусков

Коммерсантъ вчера в 22:37
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Войска Сарраджа заняли побережье Ливии от Триполи до границы с Тунисом

Вести.Ru 13 апреля в 18:35
Политика

Россия выясняет роль американской компании в сносе памятника Коневу

Посольство России в США выясняет, как фирма из США Squire Patton Boggs может быть связана со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.
Коммерсантъ 00:24
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Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по российскому НПЗ

РИА Новости вчера в 18:42
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Политика

СБУ заявила о разоблачении генерала, работавшего на ФСБ

Общение господина Шайтанова с представителями российских спецслужб подтверждено аудио- и видеоматериалами, заявляют в СБУ.
Коммерсантъ вчера в 11:09
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Общество

Роспотребнадзор рекомендовал ограничить использование гаджетов детьми

Роспотребнадзор рекомендовал родителям ограничить использование детьми гаджетов в режиме изоляции, а также меньше давать им смотреть телевизор.
Коммерсантъ 00:55
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Шоу-бизнес

Тест: что ты знаешь о Гермионе Грейнджер

Роль Гермионы Грейнджер из фильмов про Гарри Поттера прославила Эмму Уотсон на весь мир.
Омск здесь 00:15
Происшествия

В Новосибирской области выявили семь новых пациентов с коронавирусом

Новосибирск, 15 апреля 2020, 08:10 — REGNUM Медики в Новосибирской области выявили семь новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки, сообщили 15 апреля в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
REGNUM 01:10
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Гаджеты

Xiaomi представила беспроводные наушники Redmi AirDots S

Сегодня Xiaomi официально представила новые наушники под названием Redmi AirDots S. Внешне наушники ничем не отличаются от оригинальной модели.
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Общество

Названы места с высоким риском заражения коронавирусом

Врач высшей категории Владимир Зайцев в интервью «АиФ» обозначил места с высоким риском заражения коронавирусом.
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Энергетика

В России зафиксировали снижение цен на бензин

На неделе с 5 по 12 апреля в России снизились цены на бензин, свидетельствуют данные центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса.
РБК 01:47
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Общество

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В столице за сутки для передвижения по городу на личном или общественном транспорте оформили 3,2 миллиона цифровых пропусков.
Вести.Ru вчера в 06:11
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Политика

МИД заявил о попавших в сложное положение в США российских школьниках

В США «в сложном положении» оказались несколько десятков российских школьников, которые прошлой осенью выехали из России с целью обучения в учебных заведениях Соединённых Штатов.
RT на русском вчера в 12:40
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UFC рассчитывает провести турнир 9 мая на частном острове

Российская газета 02:07
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Ubisoft раздаёт бесплатно Assassin’s Creed 2

News.ru вчера в 10:10
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Общество

В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик

Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН).
Коммерсантъ вчера в 12:32
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Здоровье

В России увеличилось число бессимптомных носителей коронавируса до 30%

У почти 30% заразившихся коронавирусом пациентов в России заболевание проходит бессимптомно, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Общество

В США испытали первую в мире вакцину от коронавируса на человеке

Сиэтл, США, 15 апреля 2020, 06:25 — REGNUM Первым человеком в мире, испытавшим экспериментальную вакцину от коронавируса SARS-CoV-2, стала американка Дженнифер Халлер, передаёт 14 апреля издание The Telegraph.
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Происшествия

Безработный украл у курьера заказ в центре Москвы

В Москве безработный, угрожая пистолетом, украл у курьера баллон с пищевой закисью азота.
Газета.Ru 02:09
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Общество

Число заразившихся коронавирусом челябинцев выросло до 55

Челябинск, 15 апреля 2020, 08:48 — REGNUM В Челябинской области число заразившихся коронавирусом достигло 55.
REGNUM 01:48
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Экономика

Банки начали повышать требования к первоначальному взносу по ипотеке

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РБК 00:00
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Общество

Росавиация заявила о начале подготовки к воздушной части парада Победы

В Росавиации сообщили, что в Москве начинается подготовка к воздушной части парада Победы 2020 года.
RT на русском 01:38
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Рубль продолжает постепенно укрепляться

Москва, 14 апреля 2020, 12:28 — REGNUM Рубль постепенно продолжает укрепляться.
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