Общество
ИзвестияДипломаты США за два года до пандемии знали о проблемах в лаборатории в Ухане
Сотрудники американского посольства в Китае за два года до пандемии COVID-19 предупреждали о проблемах с безопасностью в лаборатории в Ухане. Об этом 14 апреля сообщила газета The Washington Post. Сотрудники посольства посещали институт вирусологии в Ухане несколько раз.
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Экономика
Сеть «Л’Этуаль» сообщила о падении оборота на 95%
В марте сеть в рамках мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, закрыла 1 тыс. магазинов, а интернет-продажи обеспечивают только около 5% оборота сети, уточняет компания.
РБК 14:15
Политика
Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения.
Газета.Ru 18:33
Кино
Персонажи саги о Гарри Поттере появятся в «Фантастических тварях 3»
Культуромания 01:16
Общество
Первый испытатель вакцины от коронавируса рассказала о своих ощущениях
Американка Дженнифер Халлер, ставшая первым в мире человеком, получившим экспериментальную вакцину от коронавируса, рассказала в беседе с изданием The Telegraph о своих ощущениях.
РИА Новости 18:46
Энергетика
Саудовская Аравия объявила майские цены на нефть
Эр-Рияд, 13 апреля 2020, 15:11 — REGNUM Государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco снизила майские цены на нефть для стран Азии и повысила для Соединенных Штатов.
REGNUM вчера в 08:11
Игры
В твиттере Crysis впервые за 3 года появилась запись
Cyber.sports.ru вчера в 16:56
Общество
В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу
С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
Российская газета вчера в 02:50
Общество
Академик РАН спрогнозировал ситуацию с коронавирусом на пике эпидемии
Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью "Парламентской газете" спрогнозировал, как будет складываться ситуация с заболевшими COVID-19 на пике эпидемии в России.
РИА Новости вчера в 21:53
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило 25 тысяч человек
25 239 человек скончались в результате заражения COVID-19 в Соединенных Штатах, соответствующие данные опубликовал Университет Джонса Хопкинса.
Аргументы и Факты 17:52
Кино
В Disney+ частично зацензурили наготу в мелодраме «Всплеск»
Фильм 1984 года «Всплеск» показали на телеканале Disney+, написав, что фильм изменён по сравнению с оригинальной версией.
ToDay News Ufa 07:36
Наука
Источником вируса, который уничтожает коал, оказались рукокрылые
Биологи доказали, что ретровирус KoRV, который уничтожает популяции коал в Австралии, мог попасть к животным после контакта с крыланами – близкими родственниками летучих мышей.
ТАСС Наука вчера в 15:49
Шоу-бизнес
В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым
Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru 11:32
Игры
Старая-новая Зона отчуждения – опубликован ролик фанатского ремастера S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо
В сети появился ролик фанатского ремастера проекта S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо.
Городской портал Новый Нижний 15:00
Политика
В США предположили естественное происхождение коронавируса
Американские военные считают, что коронавирус SARS-CoV-2, который продолжает распространяться по всему миру с конца декабря прошлого года, вызывая инфекционное заболевание COVID-19, скорее всего, имеет естественное происхождение и не был разработан в лаборатории.
Известия 15:49
Транспорт
В Якутии приостановят перевозку на такси и автобусах до 30 апреля
"Приостановить с 15 по 30 апреля 2020 года передвижение транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров (легковое такси и автобусы М1, М2), в межмуниципальном сообщении по автомобильным дорогам федерального, регионального и местного значения на территории Республики Саха (Якутия)", - говорится в указе.
РИА Новости 09:52
Общество
В Калининградской области вводят справки для передвижения граждан
Власти Калининградской области ужесточают режим самоизоляции для граждан, который действует в регионе с 31 марта в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 15:43
Политика
Кадыров ответил на критику «Новой газеты»
Lenta.ru вчера в 20:29
Общество
Крупнейший в мире самолет доставил в Варшаву тонны защитных масок
Самый крупный самолет в мире доставил в столицу Польши тонны защитных масок.
ToDay News Ufa 15:44
Технологии
Новые рендеры PlayStation 5 с DualSense и в стиле Xbox Series X
Дизайнер Пол Робинсон (Paul Robinson) пофантазировал на тему того, как в итоге может выглядеть PlayStation 5, взяв за основу дизайн и цвета анонсированного геймпада DualSense.
iXBT.com 12 апреля в 23:48
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14:36
Технологии
Хакеры выставили на продажу тысячи аккаунтов Zoom
Специализирующаяся на кибербезопасности компания Group-IB обнаружила, что в даркнете появились объявления о продаже 4,2 тыс. аккаунтов сервиса для видеоконцеренций Zoom, из которых 31 принадлежит пользователя в домене .ru.
Коммерсантъ 08:40
Спорт
Канделаки объяснила падение рейтингов «Матч ТВ» в условиях пандемии
О рейтингах "Матч ТВ" во время пандемии По словам Тины Канделаки, несмотря на падение рейтингов "Матч ТВ", зрители, которые любят спорт, продолжают смотреть телеканал.
РБК 14:04
Здоровье
Комаровский рассказал что может защитить от заражения коронавирусом
Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что благодаря местному иммунитету человек может избежать заражения коронавирусом, даже находясь в тесном контакте с заболевшим COVID-19.
РИА Новости 17:54
Общество
Инфекционную больницу в Новой Москве строит поставщик бордюров для мэрии
По данным «Русской службы Би-би-си», возведением семи из двенадцати корпусов занимается компания «Крост» у которой столичные власти намерены закупить бетонные бордюры на общую сумму более 3 миллиардов рублей.
Эхо Москвы 14:02
Общество
Мурашко рассказал о разработке вакцины от коронавируса в России
Разработкой вакцины от коронавируса в России занимаются семь центров, в ближайшее время начнутся клинические испытания, рассказал министр здравоохранения России в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русском 15:55
Космос
Свердловчане смогут увидеть Луну, Юпитер, Сатурн и Марс
ТагилСити.ру 12 апреля в 01:54
Политика
Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
«Формулировка «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей примирения и сотрудничества», — говорится в документе.
RT на русском 16:59