Сотрудники американского посольства в Китае за два года до пандемии COVID-19 предупреждали о проблемах с безопасностью в лаборатории в Ухане. Об этом 14 апреля сообщила газета The Washington Post. Сотрудники посольства посещали институт вирусологии в Ухане несколько раз.

Дипломаты США за два года до пандемии знали о проблемах в лаборатории в Ухане

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