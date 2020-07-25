Политика
ИнтерфаксДипломаты покинули консульство КНР в Хьюстоне после приказа закрыться
Китайские дипломаты в пятницу днем освободили здание консульства КНР в американском Хьюстоне (штат Техас) после того, как власти США во вторник дали им 72 часа на закрытие диппредставительства, сообщает Associated Press.
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Американские федеральные агентства проникли в китайское консульство в Хьюстоне
Московский Комсомолец02:08
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Общество
Еще шесть пациентов с COVID-19 скончались в Иркутской области
В Иркутской области за сутки скончались шесть человек с коронавирусом, сообщили 25 июля в оперативном штабе.
Твой Иркутск 01:38
Здоровье
В Челябинской области за сутки коронавирус подтвержден у 129 человек
За сутки в регионе выявили 129 новых носителей коронавируса. Об этом передали в региональном минздраве.
Evo-rus.com вчера в 06:53
Политика
Климкин призвал сделать Крым проблемой для России
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал Киев создать из Крыма внутреннюю и внешнюю проблему для России.
Газета.Ru 02:29
Политика
Жириновский заявил, что готов встать на колени перед хабаровчанами
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что готов встать на колени перед жителями Хабаровского края.
ФАН 00:09
Энергетика
В России предложили способы остановить рост цен на бензин
Российский топливный союз пожаловался Федеральной антимонопольной службе (ФАС) на рост оптовых цен на бензин и предложил способы остановить удорожание топлива.
Lenta.ru 23 июля в 13:43
Наука
Найдено новое средство для лечения коронавируса
Ранее главный научный сотрудник ВОЗ заявила, что обнадеживающие результаты против новой коронавирусной инфекции на тестировании показал только один противовирусной препарат — «Ремдесивир».
URA.Ru вчера в 20:58
Общество
Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого
Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском вчера в 16:39
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru вчера в 07:36
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
Футбол
ЦСКА не собирается продлевать контракт с Набабкиным
Срок действующего соглашения клуба с Набабкиным истекает через 6 дней.
CT news вчера в 18:35
Происшествия
Жертвами ДТП с поездом и машиной на Алтае стали два человека
Два человека погибли, по уточненным данным, и двое пострадали при столкновении грузового поезда и пожарной машины в Алтайском крае.
Известия вчера в 12:08
Авто
Great Wall показала новый рамный внедорожник Wey Tank 300
Компания Great Wall презентовала на мотор-шоу в Чэнду первый внедорожник премиального бренда Wey, им стал Tank 300.
Новые автомобили вчера в 12:22
Экономика
«Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году
До 2024 года «Газпром» будет изучать применение водорода и метано-водородного топлива в газовых установках (газотурбинных двигателях, газовых бойлерах и т.д.) и в качестве моторного топлива в разных видах транспорта.
РБК 22 июля в 09:53
Общество
Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью
Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
BFM.ru 02:09
Авто
УАЗ начнет выпускать обновленные версии УАЗ «Патриот»
УАЗ представит новые спецверсии внедорожника "Патриот", предназначенные для полиции, Росгвардии, а также военной полиции.
Новые автомобили вчера в 23:31
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Футбол
«Химки» пробились в финал Кубка России и в РПЛ
Не сомневаемся, что эмоциональные и убедительные слова наставник произнесет и в субботу в Екатеринбурге перед решающим матчем розыгрыша Кубка России – 2019/20 против «Зенита».
Подмосковье Сегодня вчера в 13:11
Здоровье
В телах умерших от коронавируса обнаружены странные повреждения
МедиаПоток 23 июля в 04:46
Общество
В Саратове введен режим повышенной готовности
Со вчерашнего дня на территории Саратова введен режим функционирования повышенной готовности для органов управления и сил городского звена системы ЧС.
Взгляд-инфо 01:37
Кино
Компания Disney отложила премьеры своих фильмов из-за пандемии
Компания Disney отложила сразу несколько премьер новых фильмов из-за пандемии коронавирусной инфекции.
iReactor вчера в 02:20
Политика
Кремль ответил на угрозу санкций против «Северного потока-2»
В Кремле ответили на угрозу ужесточения санкций против проекта газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 06:51
Политика
Пушков объяснил свои слова о «геополитической капитуляции» Горбачева
Сенатор Алексей Пушков объяснил свои слова о «геополитической капитуляции» первого президента СССР Михаила Горбачева.
Lenta.ru 00:09
Общество
За сутки в Приамурье выявлено 28 новых заражений коронавирусом
В Амурской области лабораторно подтверждены 28 новых случаев COVID-2019.
Амур.инфо 23 июля в 02:58
Армия и оружие
Двое сирийских военных пострадали в результате авиаудара Израиля
Минобороны Сирии подтвердило удар Израиля по военным позициям в провинции Кунейтра.
Российская газета вчера в 18:44
Шоу-бизнес
Анна Седокова согласилась выйти замуж за 28-летнего баскетболиста
Известный латвийский баскетболист Янис Тимма сделал ей предложение руки и сердца.
CT news 23 июля в 14:27
Экономика
СК: бюджет РФ теряет 58 млрд рублей в год из-за налоговых преступлений
Заместитель председателя СК России генерал-полковник Елена Леоненко рассказала, сколько теряет российский бюджет из-за налоговых преступлений.
Газета.Ru вчера в 23:26
Общество
В Кузбассе выявили 68 новых носителей коронавируса
REGNUM вчера в 00:42
Происшествия
Выходцы из Армении и Азербайджана вновь подрались на юго-западе Москвы
Еще один конфликт между выходцами из Армении и Азербайджана произошел в Москве, на этот раз - в кафе в Саларьево, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 12:07
Здоровье
23 июля. Главное за сутки
Главное за сутки Руководитель департамента образования и науки Москвы Исаак Калина ушел в отставку.
Православие и Мир 23 июля в 02:37