Политика

ИнтерфаксИнтерфаксДипломаты покинули консульство КНР в Хьюстоне после приказа закрыться

Китайские дипломаты в пятницу днем освободили здание консульства КНР в американском Хьюстоне (штат Техас) после того, как власти США во вторник дали им 72 часа на закрытие диппредставительства, сообщает Associated Press.
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Сотрудники китайского консульства освободили здание в Хьюстоне

News.ru01:58

СМИ: китайские дипломаты покинули генконсульство в Хьюстоне

РИА Новости01:54

СМИ сообщили о попытке выломать дверь консульства КНР в Хьюстоне

Газета.Ruвчера в 18:58

Дипломаты покинули консульство КНР в Хьюстоне после приказа закрыться

Интерфаксвчера в 22:54

В Хьюстоне неизвестные пытались взломать дверь генконсульства Китая

Вести.Ruвчера в 21:45

Неизвестные проникли в здание генконсульства КНР в Хьюстоне

Известиявчера в 19:42

Американские федеральные агентства проникли в китайское консульство в Хьюстоне

Московский Комсомолец02:08
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Общество

Еще шесть пациентов с COVID-19 скончались в Иркутской области

В Иркутской области за сутки скончались шесть человек с коронавирусом, сообщили 25 июля в оперативном штабе.
Твой Иркутск 01:38
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Здоровье

В Челябинской области за сутки коронавирус подтвержден у 129 человек

За сутки в регионе выявили 129 новых носителей коронавируса. Об этом передали в региональном минздраве.
Evo-rus.com вчера в 06:53
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Политика

Климкин призвал сделать Крым проблемой для России

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал Киев создать из Крыма внутреннюю и внешнюю проблему для России.
Газета.Ru 02:29
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Политика

Жириновский заявил, что готов встать на колени перед хабаровчанами

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что готов встать на колени перед жителями Хабаровского края.
ФАН 00:09
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Происшествия

Сообщение о минировании аэропорта в Хабаровске не подтвердилось

РБК 00:55
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Энергетика

В России предложили способы остановить рост цен на бензин

Российский топливный союз пожаловался Федеральной антимонопольной службе (ФАС) на рост оптовых цен на бензин и предложил способы остановить удорожание топлива.
Lenta.ru 23 июля в 13:43
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Наука

Найдено новое средство для лечения коронавируса

Ранее главный научный сотрудник ВОЗ заявила, что обнадеживающие результаты против новой коронавирусной инфекции на тестировании показал только один противовирусной препарат — «Ремдесивир».
URA.Ru вчера в 20:58
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Общество

Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого

Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском вчера в 16:39
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Общество

Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение

Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru вчера в 07:36
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Единоборства

Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107

Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
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Футбол

ЦСКА не собирается продлевать контракт с Набабкиным

Срок действующего соглашения клуба с Набабкиным истекает через 6 дней.
CT news вчера в 18:35
Происшествия

Жертвами ДТП с поездом и машиной на Алтае стали два человека

Два человека погибли, по уточненным данным, и двое пострадали при столкновении грузового поезда и пожарной машины в Алтайском крае.
Известия вчера в 12:08
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Авто

Great Wall показала новый рамный внедорожник Wey Tank 300

Компания Great Wall презентовала на мотор-шоу в Чэнду первый внедорожник премиального бренда Wey, им стал Tank 300.
Новые автомобили вчера в 12:22
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Экономика

«Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году

До 2024 года «Газпром» будет изучать применение водорода и метано-водородного топлива в газовых установках (газотурбинных двигателях, газовых бойлерах и т.д.) и в качестве моторного топлива в разных видах транспорта.
РБК 22 июля в 09:53
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Общество

Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью

Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
BFM.ru 02:09
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Авто

УАЗ начнет выпускать обновленные версии УАЗ «Патриот»

УАЗ представит новые спецверсии внедорожника "Патриот", предназначенные для полиции, Росгвардии, а также военной полиции.
Новые автомобили вчера в 23:31
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Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
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Футбол

«Химки» пробились в финал Кубка России и в РПЛ

Не сомневаемся, что эмоциональные и убедительные слова наставник произнесет и в субботу в Екатеринбурге перед решающим матчем розыгрыша Кубка России – 2019/20 против «Зенита».
Подмосковье Сегодня вчера в 13:11
Здоровье

В телах умерших от коронавируса обнаружены странные повреждения

МедиаПоток 23 июля в 04:46
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Общество

В Саратове введен режим повышенной готовности

Со вчерашнего дня на территории Саратова введен режим функционирования повышенной готовности для органов управления и сил городского звена системы ЧС.
Взгляд-инфо 01:37
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Кино

Компания Disney отложила премьеры своих фильмов из-за пандемии

Компания Disney отложила сразу несколько премьер новых фильмов из-за пандемии коронавирусной инфекции.
iReactor вчера в 02:20
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Политика

Кремль ответил на угрозу санкций против «Северного потока-2»

В Кремле ответили на угрозу ужесточения санкций против проекта газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 06:51
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Политика

Пушков объяснил свои слова о «геополитической капитуляции» Горбачева

Сенатор Алексей Пушков объяснил свои слова о «геополитической капитуляции» первого президента СССР Михаила Горбачева.
Lenta.ru 00:09
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Общество

За сутки в Приамурье выявлено 28 новых заражений коронавирусом

В Амурской области лабораторно подтверждены 28 новых случаев COVID-2019.
Амур.инфо 23 июля в 02:58
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Армия и оружие

Двое сирийских военных пострадали в результате авиаудара Израиля

Минобороны Сирии подтвердило удар Израиля по военным позициям в провинции Кунейтра.
Российская газета вчера в 18:44
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Шоу-бизнес

Анна Седокова согласилась выйти замуж за 28-летнего баскетболиста

Известный латвийский баскетболист Янис Тимма сделал ей предложение руки и сердца.
CT news 23 июля в 14:27
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Экономика

СК: бюджет РФ теряет 58 млрд рублей в год из-за налоговых преступлений

Заместитель председателя СК России генерал-полковник Елена Леоненко рассказала, сколько теряет российский бюджет из-за налоговых преступлений.
Газета.Ru вчера в 23:26
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Общество

В Кузбассе выявили 68 новых носителей коронавируса

REGNUM вчера в 00:42
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Происшествия

Выходцы из Армении и Азербайджана вновь подрались на юго-западе Москвы

Еще один конфликт между выходцами из Армении и Азербайджана произошел в Москве, на этот раз - в кафе в Саларьево, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 12:07
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Здоровье

23 июля. Главное за сутки

Главное за сутки Руководитель департамента образования и науки Москвы Исаак Калина ушел в отставку.
Православие и Мир 23 июля в 02:37
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