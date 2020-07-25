Политика
ИнтерфаксДипломаты покинули консульство КНР в Хьюстоне после приказа закрыться
Китайские дипломаты в пятницу днем освободили здание консульства КНР в американском Хьюстоне (штат Техас) после того, как власти США во вторник дали им 72 часа на закрытие диппредставительства, сообщает Associated Press.
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Американские федеральные агентства проникли в китайское консульство в Хьюстоне
Московский Комсомолец02:08
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Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 02:20
Футбол
«Зенит» и «Химки» сразятся за Кубок России
В Екатеринбурге 25 июля состоится финал Кубка России, в котором сойдутся чемпион страны санкт-петербургский "Зенит" и подмосковные "Химки", вышедшие из ФНЛ в класс сильнейших.
Вести.Ru 01:57
Общество
Прокла Плакальщика по народному календарю отмечают 25 июля
В народном календаре Прокла называют Плакальщиком - с этого дня начинают выпадать большие росы, поэтому крестьяне спешили убрать урожай и заготовить сено, чтобы уберечь от большой влажности.
Телепорт вчера в 19:20
Общество
Что может заменить чашку кофе для бодрости, сказала нейропсихолог
Речь идет о кофейных зернах в шоколаде. Специалист объяснила, что при помощи кофеина кофе активизирует центральную нервную систему.
МедиаПоток 03:03
Единоборства
Кадыров оценил бой между Емельяненко и Исмаиловым
Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился мнением о главном поединке турнира АСА 107 между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым, завершившемся победой последнего.
Вести.Ru 04:09
Общество
С 1 июля в Москве число новых случаев держится на низком уровне
Как отмечают в Оперштабе, количество выявленных случаев коронавирусной инфекции с 1 июля держится на низком уровне.
Москва 24 23 июля в 04:30
Путешествия
Российские туроператоры открыли бронирование поездок в Турцию
Российские туроператоры открыли бронирование туров в Турцию, с которой Россия с 1 августа возобновит авиасообщение.
РБК вчера в 10:04
Футбол
Нынешним летом «Реал» намерен продать игроков на 180 миллионов евро
Советский спорт вчера в 18:59
Здоровье
В Коми число случаев коронавируса превысило пять тысяч
Фото Виктора Бобыря из архива БНК, инфографика стопкоронавирус.рф, ИКЦ Каждый новый случай подозрения на коронавирус переходит в категорию подтвержденных только после того, как соответствующее решение принимается федеральной лабораторией на основе проведенных исследований.
ИА БНК 03:35
Космос
Всемирно известный фестиваль науки и искусства состоится в Армении в 2021 году
ЕРЕВАН, Армения, 22 июля 2020 г. /PRNewswire/ -- СТАРМУС (18+), один из всемирно известных фестивалей науки и искусства, состоится в сентябре 2021 года в Ереване (Армения).
ТАСС 22 июля в 06:27
Игры
GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
В представленном трейлере геймеры увидят хорошо знакомые им локации, которые были в первой части игры.
Evo-rus.com 02:16
Экономика
Геннадий Тимченко с партнерами продали «Стройтранснефтегаз»
Структуры, связанные с «Газпромом», выкупили у Геннадия Тимченко, Алексея Митюшова и их партнеров последнего из «большой тройки» крупнейших подрядчиков монополии — компанию «Стройтранснефтегаз» (СТНГ).
РБК 02:01
Армия и оружие
ВВС Румынии сопроводили российские бомбардировщики над Черным морем
РБК 23 июля в 10:08
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru вчера в 11:51
Происшествия
В Керченском проливе затонул бронетранспортер
РИА Новости 04:10
Общество
Журналиста Шендеровича обвинили в домогательствах
Известия вчера в 16:25
Здоровье
В Волгоградской области решено продлить ограничения из-за коронавируса
До 9 августа в области действует режим самоизоляции для пожилых граждан старше 65 лет.
Evo-rus.com 01:32
Происшествия
Сообщение о минировании аэропорта в Хабаровске не подтвердилось
Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе, в аэропорт Хабаровска от правоохранительных органов в субботу поступило сообщение о сигнале о минировании терминала внутренних авиалиний воздушной гавани.
ТАСС 00:17
Здоровье
На Южном Урале коронавирусом за сутки заболели 137 человек
Южноуральская панорама 02:38
Интернет
Россиянам сообщили, как защитить гаджеты от вредоносных программ
Партнер и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов рассказал россиянам, как обезопасить свои устройства от вредоносных программ.
МедиаПоток 02:42
Кино
Фильм «Мажор» с Прилучным выйдет в кино после окончания пандемии
Evo-rus.com 23 июля в 10:21
Общество
ВТО поддержала Россию в ключевом споре с ЕС по энергокорректировкам
Спор на площадке ВТО, по которому в пятницу вынесено решение, тянулся с 2015 года (первый раз Россия потребовала созвать третейскую группу по энергокорректировкам в 2014 году).
Российская газета вчера в 11:52
Политика
Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео
Как сообщил телеканал «Грозный», глава Чеченской республики Рамзан Кадыров ввел санкции в отношении госсекретаря США Майка Помпео.
Военное дело вчера в 10:26
Музыка
Подписчики раскритиковали новую песню бойфренда Бузовой и его образ
SM News вчера в 08:48
Экономика
В России могут ввести дополнительный сбор с продаж алкоголя и табака
Член Общественной палаты России и глава Федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предлагает взимать дополнительный сбор с прибыли от продаж алкоголя и табака, который пойдет на развитие здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 15:40
Здоровье
В Хакасии заболевшие CОVID-19 посещали летние кафе
При проведении эпидемиологических расследований по выявлению условий возникновения инфекционного заболевания устанавливаются факты посещения летних кафе людей с признаками ОРВИ, которым в последующем установлен диагноз новая коронавирусная инфекция.
ИА Хакасия 22 июля в 04:53
Авто
Компания Fiat готовит к выходу два новых кроссовера
Итальянский Fiat готовит к выходу два новых кроссовера для бразильского рынка.
Автоновости дня вчера в 05:40
Общество
В России за сутки умерли от коронавируса 146 человек
За сутки в России выявили 5 871 новых случаев коронавируса (4 на 100 тысяч), выздоровели 8 366 человек.
Телеканал RTVI 03:49