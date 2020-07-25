Китайские дипломаты в пятницу днем освободили здание консульства КНР в американском Хьюстоне (штат Техас) после того, как власти США во вторник дали им 72 часа на закрытие диппредставительства, сообщает Associated Press.

Дипломаты покинули консульство КНР в Хьюстоне после приказа закрыться

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