Политика

ИнтерфаксИнтерфаксДипломаты покинули консульство КНР в Хьюстоне после приказа закрыться

Китайские дипломаты в пятницу днем освободили здание консульства КНР в американском Хьюстоне (штат Техас) после того, как власти США во вторник дали им 72 часа на закрытие диппредставительства, сообщает Associated Press.
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В Хьюстоне неизвестные пытались взломать дверь генконсульства Китая

Вести.Ruвчера в 21:45

Китайские дипломаты покинули консульство в Хьюстоне

Московский Комсомолец00:31

Дипломаты покинули консульство КНР в Хьюстоне после приказа закрыться

Интерфаксвчера в 22:54

Дипломаты покинули консульство Китая в Хьюстоне

РБК00:38

Неизвестные проникли в здание генконсульства КНР в Хьюстоне

Известиявчера в 19:42

СМИ сообщили о попытке выломать дверь консульства КНР в Хьюстоне

Газета.Ruвчера в 18:58

СМИ: в Хьюстоне группа людей пыталась силой открыть дверь консульства КНР

РИА Новостивчера в 18:42
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Политика

В Крыму спущен на воду новейший малый ракетный корабль «Циклон»

Евразия Daily вчера в 07:47
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Армия и оружие

МИД России ответил на обвинения США об испытаниях оружия в космосе

Ранее космическое командование ВВС США обвинило Россию в том, что 15 июля она провела испытания противоспутникового оружия на земной орбите — якобы от спутника «Космос-2543» отделился некий объект.
BFM.ru вчера в 14:53
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Армия и оружие

Сдавшийся в плен боевик в Сирии заявил о провокациях для авиаудара США

Сдавшийся в плен боевик в Сирии заявил о провокациях для авиаудара США.
Piter.tv вчера в 03:13
5
Общество

Россия намерена возобновить регулярные и чартерные рейсы в три страны

News.ru вчера в 15:33
5
Общество

В Минздраве спрогнозировали ситуацию с коронавирусом в России осенью

Значительного подъёма заболеваемости коронавирусом осенью в России не ожидается, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.
РИА Новости вчера в 18:39
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Единоборства

Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107

Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
5
Политика

Российские пранкеры разыграли Монику Левински

Lenta.ru вчера в 18:25
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Политика

Хабаровский врио губернатора уволил трех чиновников команды Фургала

Дегтярев был назначен врио главы региона 20 июля, через 11 дней после задержания губернатора Сергея Фургала.
Ведомости 23 июля в 22:44
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Кино

Компания Disney отложила премьеры своих фильмов из-за пандемии

Компания Disney отложила сразу несколько премьер новых фильмов из-за пандемии коронавирусной инфекции.
iReactor вчера в 02:20
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Общество

Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого

Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском вчера в 16:39
16
Происшествия

На Кубани за сутки выявлено 90 носителей коронавируса

Краснодар, 24 июля 2020, 10:54 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, об этом сообщили 24 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 03:54
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Происшествия

В Крыму во время прогулки пропал трехлетний мальчик

ТАСС вчера в 16:18
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус пошутила о возможном разделе имущества с Харламовым

Подогревает интерес и сама Асмус, шутя о возможном разделе имущества с бывшим супругом.
ФАН 23 июля в 15:29
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Экономика

В России могут ввести дополнительный сбор с продаж алкоголя и табака

Член Общественной палаты России и глава Федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предлагает взимать дополнительный сбор с прибыли от продаж алкоголя и табака, который пойдет на развитие здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 15:40
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Общество

Собянин пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в Москве

Поставить прививку от коронавируса в Москве после появления вакцины можно будет бесплатно, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
РБК вчера в 14:39
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Политика

Климкин предложил превратить Крым в проблему для России

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин предложил сделать из Крыма проблемы для России. Об этом он написал в своем Facebook.
Lenta.ru 00:38
40
Общество

В Хабаровске назвали число участников акции в поддержку Фургала

РИА Новости 00:42
1,4K
Политика

Кремль ответил на угрозу санкций против «Северного потока-2»

В Кремле ответили на угрозу ужесточения санкций против проекта газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 06:51
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Энергетика

«Оператор ГТС Украины» снизил прогноз транзита российского газа

"Оператор ГТС Украины" снизил прогноз транзита газа из РФ в 2020 году до 52-55 миллиардов кубометров с 55-57 миллиардов при забронированных 65 миллиардах кубометров, заявил в четверг глава компании Сергей Макогон.
РИА Новости 23 июля в 04:16
4
Происшествия

Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору

Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК 22 июля в 13:07
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Происшествия

Сообщение о минировании аэропорта в Хабаровске не подтвердилось

Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе, в аэропорт Хабаровска от правоохранительных органов в субботу поступило сообщение о сигнале о минировании терминала внутренних авиалиний воздушной гавани.
ТАСС 00:17
22
Общество

В Башкирии продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Глава Башкирии Радий Хабиров продлил обязательный режим самоизоляции из-за коронавируса людям старше 65 лет до 9 августа и оставил в силе 14-дневную изоляцию иностранным гражданам, прибывшим в республику, и россиянам, приехавшим из других стран, сообщили в пресс-службе руководителя региона.
РИА Новости вчера в 14:30
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Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых

В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.
RT на русском вчера в 10:41
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Общество

Страховщики назвали новый способ не платить водителям по ОСАГО

Полисы ОСАГО для авто старше трех лет не делают без прохождения техосмотра, однако в связи с пандемией COVID-19 власти позволили временно оформлять автомобилистам страховку без диагностической карты.
РИА Новости вчера в 21:38
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Космос

Китай успешно вывел на орбиту три спутника гражданского назначения

КНР вывела на орбиту три спутника, предназначенных для развития инфраструктуры «Интернета вещей», оптического картографирования высокого разрешения и астрофизических наблюдений.
News.ru 00:45
Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
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Происшествия

В столичном регионе произошли столкновения на межнациональной почве

В столичном регионе произошли столкновения на межнациональной почве Вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией перекинулся на Россию.
Коммерсантъ вчера в 19:08
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Шоу-бизнес

Седокова рассказала, как в 7 лет ее пытался изнасиловать друг матери

37-летняя артистка рассказала, что когда ей было 7 лет, к ней по ночам в комнату приходил сожитель матери, который пытался изнасиловать ее.
РЕН ТВ вчера в 19:18
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Футбол

«Химки» пробились в финал Кубка России и в РПЛ

Не сомневаемся, что эмоциональные и убедительные слова наставник произнесет и в субботу в Екатеринбурге перед решающим матчем розыгрыша Кубка России – 2019/20 против «Зенита».
Подмосковье Сегодня вчера в 13:11
Здоровье

В Республике Алтай за сутки выявили еще 20 зараженных коронавирусом

За прошедшие сутки в Республике Алтай было выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Банкфакс 21 июля в 23:43
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