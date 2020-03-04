Коронавирус
Московский КомсомолецДипломаты сообщили о состоянии заболевших коронавирусом в ОАЭ россиян
Старший советник посольства России в Абу-Даби Юрий Видакас сообщил журналистам, как чувствуют себя двое граждан РФ, у которых ранее было диагностировано заражение опасным коронавирусом нового типа COVID-2019.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Посольство России в Объединенных Арабских Эмиратах поддерживает контакт с заболевшими коронавирусом россиянами, передает РИА Новости со ссылкой на старшего советника дипмиссии Юрия Видакаса.Аргументы и Факты15:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 19:09, Ашберн
Комментарии
Футбол
Киевское «Динамо» обыграло «Колос» и вернулось на второе место
Заработанные три очка позволили «Динамо» вернуться на второе место в турнирной таблице и обойти на два очка «Зарю», однако у луганчан есть матч в запасе.
Футбол
Россия в Лиге наций сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией
Соперниками сборной России по футболу в Лиге наций UEFA стали команды Сербии, Турции и Венгрии. Жеребьевка прошла в Амстердаме.
Автоспорт
Росс Браун допустил отмену ещё нескольких гонок
Формула 1 не станет проводить гонки в странах, в которые будет запрещён въезд сотрудникам команд чемпионата.
Происшествия
В Москве уволят учительницу за включение кварцевой лампы при детях
В Москве из школы №1415 уволят учительницу первого класса, которая на перемене включила в классе кварцевую лампу открытого типа и забыла вовремя ее выключить, сообщили в городском департаменте образования.
Армия и оружие
Турция разместит дополнительные системы ПВО в Сирии
Анкара разместит в Сирии дополнительные системы ПВО.
Происшествия
В жилом доме в Самаре произошёл взрыв газа
Здоровье
В Белоруссии подтвержден четвертый случай коронавируса
Пресс-служба министерства здравоохранения Белоруссии сообщает о четвертом случае заболевания коронавирусом, подтвержденном лабораторно.
Политика
Комитет Госдумы одобрил поправку к Конституции об индексации пенсий
Профильный комитет Госдумы во вторник поддержал поправку к Конституции РФ об индексации пенсии, передает РИА "Новости".
Технологии
«ВКонтакте» запустит аналог TikTok
Социальная сеть «ВКонтакте» во втором квартале 2020 года планирует запустить сервис коротких вертикальных видео.
Космос
Аппарат MRO заглянул внутрь лавовой трубки на поверхности Марса
Ученые и инженеры НАСА при помощи камеры HiRISE аппарата Mars Reconnaissance Orbiter смогли заглянуть внутрь того, что может представлять собой открыую лавовую трубку на поверхности Марса.
Здоровье
Английские медики присвоили коронавирусу максимальный уровень угрозы
Управление Национальной службы здравоохранения по Англии присвоило вспышке коронавируса статус инцидента максимального – четвертого – уровня угрозы.
Политика
Премьер-министр Украины отрицает, что подал в отставку
Ранее Алексей Гончарук уже подавал заявление об отставке президенту Украины, который отказался его подписывать.
Шоу-бизнес
Пугачева впервые спела дуэтом с Вайкуле
На сцене артистки впервые исполнили в дуэте композицию "Ах, вернисаж".
Общество
В Охе прошлись по главным опорам перехода Сахалин — материк
Да, переход и работы могут подтолкнуть экономику Охи, Ноглик и поселка Лазарев, расположенного на материковой части, но насколько, пока не ясно.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ
Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
Происшествия
Историку Соколову предъявили окончательное обвинение
Музыка
На «Евровидении» от России выступит фрик-рейв-группа Little Big
Хоккей
Хоккеист «Спартака» Гончаров дисквалифицирован на четыре матча КХЛ
Защитник московского "Спартака" Максим Гончаров дисквалифицирован на четыре матча КХЛ и наказан денежным штрафом за грубую игру в матче первого раунда Кубка Гагарина с московским "Динамо", сообщается на сайте лиги.
Общество
Число заболевших коронавирусом за пределами Китая превысило семь тысяч
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила за последние сутки 1160 случаев заражения новым коронавирусом за пределами Китая, общее число заразившихся достигло 7169.
Здоровье
ВОЗ сравнила уровень смертности от коронавируса и гриппа
Вторым существенным различием является то, что коронавирус вызывает более тяжелые осложнения, чем сезонный грипп, поскольку у людей еще не успел выработаться иммунитет к новому COVID-19.
Общество
В Конституцию предложили внести конфискацию имущества коррупционеров
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества в качестве меры уголовного наказания.
Фигурное катание
Тарасова пожелала здоровья завершившей карьеру фигуристке Сотниковой
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение первой российской олимпийской чемпионки в женском одиночном катании Аделины Сотниковой завершить профессиональную карьеру.
Происшествия
Иркутяне обманули инвесторов и пайщиков на 14 миллионов рублей
Двое иркутян 33 и 65 лет предстали перед судом за организацию мошенничества на сумму 14 миллионов рублей.
Армия и оружие
Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб
Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Космос
Миссией Gaia найден необычный сверхмассивный белый карлик WDJO551+4135
Хоккей
«Салават Юлаев» сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с «Авангардом»
Во втором матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги уфимский "Салават Юлаев" на льду арены в Балашихе обыграл в овертайме омский "Авангард" со счетом 3:2. У победителей встречи шайбы забросили Григорий Панин (31-я минута), Сакари Маннинен (60) и Дмитрий Кугрышев (68), а у хозяев льда шайбы забросили Семен Кошелев (32) и Павел Дедунов (52).
Транспорт
Автомобилистов Владивостока предупредили об опасности
Футбол
Роналду: моя мама находится в стабильном состоянии
Футболист туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал о состоянии своей мамы, которая перенесла инсульт.