Коронавирус

RT на русскомRT на русскомКоронавирус подтвердили у двух российских велогонщиков в ОАЭ

Коронавирус подтвердили у двоих членов российской команды Gazprom-RusVelo, которые выступали в многодневке «Тур ОАЭ».
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Два члена российской велокоманды заразились коронавирусом в ОАЭ

Sport24.ru17:42

Российским спортсменам в ОАЭ с подозрением на коронавирус предстоит повторный тест

ТАСС14:32

Стали известны имена членов российской команды велогонщиков, заразившихся коронавирусом

Чемпионат16:17

Посольство: «Газпром-Русвело» проведет под карантином в ОАЭ 7-10 дней

РИА Новости16:14

Два велогонщика российской команды «Газпром-Русвело» заболели коронавирусом

Metaratings15:06

Коронавирус подтвердили у двух российских велогонщиков в ОАЭ

RT на русском15:58

Велогонщики российской команды «Газпром-Русвело» больны коронавирусом

Sport.ru16:14
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