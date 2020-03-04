Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецДипломаты сообщили о состоянии заболевших коронавирусом в ОАЭ россиян

Старший советник посольства России в Абу-Даби Юрий Видакас сообщил журналистам, как чувствуют себя двое граждан РФ, у которых ранее было диагностировано заражение опасным коронавирусом нового типа COVID-2019.
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с чего всё началось
Посольство России в Объединенных Арабских Эмиратах поддерживает контакт с заболевшими коронавирусом россиянами, передает РИА Новости
 со ссылкой на старшего советника дипмиссии Юрия Видакаса.
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