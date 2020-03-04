с чего всё началось

Старший советник посольства России в Абу-Даби Юрий Видакас сообщил журналистам, как чувствуют себя двое граждан РФ, у которых ранее было диагностировано заражение опасным коронавирусом нового типа COVID-2019.

Дипломаты сообщили о состоянии заболевших коронавирусом в ОАЭ россиян

Общество МГУ показал лучший в истории результат в предметном рейтинге QS "МГУ имени М. В. Ломоносова добился лучших показателей за всю историю, попав в топ-100 лучших вузов мира по четырем из пяти предметных областей и по 13 отдельным предметам и направлениям", - сообщила пресс-служба.

Армия и оружие Шойгу рассказал, какие корабли получит ВМФ России в 2020 году В состав ВМФ России в 2020 году будет передан целый ряд боевых и специальных кораблей, сообщил 3 марта министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании по вопросам выполнения гособоронзаказа.

Авто Koenigsegg представил трехцилиндровый гиперкар Gemera Шведский производитель гиперкаров Koenigsegg удивил мир своим новым гиперкаром Gemera, который марка обиралась представить в рамках Женевского автосалона.

Происшествия В Госдуме оценили приговор сослуживцу Шамсутдинова В Госдуме оценили приговор рядовому Руслану Мухатову, обвиняемому в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими в воинской части в Забайкалье.

Общество В России могут ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах Поправки предполагают, что власти субъектов Федерации получат возможность ограничивать время продажи алкоголя в общепите, расположенном в жилых домах и на прилегающих территориях, вплоть до полного запрета.

Здоровье Назван срок начала эпидемии коронавируса в России Депутат Госдумы от партии КПРФ, кандидат медицинских наук Алексей Куринный высказал свое мнение по поводу распространения коронавируса по территории России.

Общество Количество заразившихся коронавирусом вне КНР превысило десять тысяч В опубликованном на сайте организации говорится, что общее число зараженных вне КНР достигло 10 566 человек в 72 странах мира.

Шоу-бизнес Наталья Бочкарева опубликовала фото в ванной Актриса Наталья Бочкарева на своей странице в соцсети выложила фото, на котором обнаженная принимает ванну.

Политика Комитет Госдумы поддержал поправку об упоминании Бога в Конституции Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате поддержать предложенную президентом поправку к законопроекту об изменениях в Конституцию, в которой упоминается Бог.

Футбол «Челси» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, обыграв «Ливерпуль» В матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу "Челси" на поле домашнего стадиона "Стэмфорд Бридж" в Лондоне обыграл "Ливерпуль", забив в ворота соперника два безответных мяча – 2:0. У победителей встречи голами отметились бразилец Виллиан и англичанин Росс Баркли, забившие мячи на 13-й и 64-й минутах соответственно.

Общество Пензенский экзорцизм и бреющий полёт Мантурова НА 86 ЛЕТ Журналисты "Медузы" Максим Солопов и Кристина Сафонова выяснили, что некоторые фигуранты пензенского дела "Сети", скорее всего, совершили двойное убийство, похожее на ритуальную расправу, через которую проходят все революционные "кружки", начиная с так называемого "Нечаевского дела".

Политика В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.

Происшествия Солдат Шойгу вор Тахи заставил работать «на общак» В Забайкалье в середине марта начнется рассмотрение уголовного дела группировки вора в законе Георгия Углавы, известного в криминальных кругах как Тахи.

Технологии Российская разработка защитит ПО госструктур от злоумышленников Российские разработчики выпустили технологию Svace (Security Vulnerabilities and Critical Errors — «уязвимости безопасности и критические ошибки»), которая не даст злоумышленникам взломать программный код госструктур и частных компаний.

Авто Начались продажи кроссовера Kia Seltos в России Российские дилеры KIA сегодня начинают продажи нового компактного кроссовера Seltos, производство которого налажено на калининградском заводе «Автотор».