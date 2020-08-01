Политика
РИА НовостиДипломаты встретились с задержанными в Белоруссии 33 россиянами
Сотрудники посольства России встретились с задержанными в Белоруссии россиянами, сообщил консул Кирилл Плетнев в эфире телеканала "Россия 24". Он уточнил, что встреча с 33 задержанными состоялась накануне вечером в одном из белорусских пенитенциарных учреждений.
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с чего всё началось
В частности, хотелось бы отметить, что [в постановлении] указывается на умышленные действия группы лиц по предварительному сговору совместно с Тихановским и Статкевичем, что на наш взгляд является абсолютно надуманной и недействительной позицией, — рассказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24».News.ru05:59
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