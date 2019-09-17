с чего всё началось

Северокорейские браконьеры совершили нападение на российских пограничников МИД РФ потребовал от КНДР принять "исчерпывающие меры" после нападения северокорейских браконьеров на сотрудников российской погранслужбы.

МИД РФ потребовал от КНДР принять меры после инцидента в Японском море

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